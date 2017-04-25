İdlib’de Hastaneye ve Köye Hava Saldırısı: 15 Sivil Hayatını Kaybetti!

Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ilinin kuzeybatısında bulunan Kefer Teharim ilçesindeki bir hastane ve Duveyle köyü, sabah erken saatlerde hava saldırısına uğradı.

AA’da yer alan habere göre, hastanenin önündeki iki ambulans aracı kullanılmaz hâle gelirken, hastane binası ağır hasar görerek, hizmet dışı kaldı.

Hastanede can kaybı yaşanmadı. Duveyle köyünde ise en az 15 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı.

Hava saldırısının kim tarafından gerçekleştirildiği ise kesinlik kazanmadı.