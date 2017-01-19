İdlib’de Halepli Ailelere Sıcak Yemek Desteği

»Ana Sayfa»Suriye
19.01.2017 15:41
İdlib’de Halepli Ailelere Sıcak Yemek Desteği
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından İdlib’de bin 800 kişiye günde 3 öğün sıcak yemek ikram ediliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar tarafından kuşatma altında tutulan Suriye’nin Halep kentinden tahliye edilerek İdlib’deki Kemmune Kampı’nda barınan bin 800 kişiye sıcak yemek veriliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halepli ailelerin günlük sıcak yemek ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Halep’ten tahliye edilerek Kemmune Kampı’na getirilen ailelerin yanında olduklarını belirten Karacaoğlu, “Bölgede kurulan aşevimizde hazırlanan sıcak yemeklerimizi üç öğün ailelerimize ulaştırıyoruz. Bin 800 kişi günlük olarak sıcak yemekten faydalanıyor.” dedi.

Karacaoğlu, çevre kamplara da yemek ulaştırmaya gayret ettiklerini kaydetti.

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