İdlib’de Gerçekleşen Katliam Van’da Lanetlendi

»Ana Sayfa»Van
06.04.2017 04:18
İdlib’de Gerçekleşen Katliam Van’da Lanetlendi
Suriye’nin İdlip kentine yönelik kimyasal saldırılar öğle namazı sonrası Hz. Ömer Camisinde protesto edildi.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifinin çağrısıyla bir araya gelen Müslümanlar İdlib’e bağlı Han Şeyhun bölgesinde Esed ve Rus güçlerinin arka arkaya gerçekleştirdikleri kimyasal saldırı ve bombalamalar sonucu hayatını kaybeden çoğu çocuk ve kadın yüzden fazla Müslüman için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazından sonra İnisiyatif adına konuşan Mehmet Garip Cesur şu ifadeleri kullandı;“Zalim Esed rejimi 10'larca çocuk ve bebeğin de içinde olduğu 100'den fazla sivili katletmiştir. Çoğu çocuk olmak üzere 500 sivilinde gazdan etkilendiği ve sağlık merkezlerinde yer kalmadığı da gelen bilgiler arasında. Zalim Esed rejimi, bundan önce de defalarca kimyasal gaz kullanmış, binlerce insan bu gazdan etkilenerek hayatlarını kaybetmişlerdi. 2013 yılında Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanan Esed, bin 400'ün üzerinde sivilin hayatını kaybetmesine ve 10 binin üzerinde sivilin yaralanmasına neden olmuştur.”

Konuşmasının devamında Cesur; İran, Rusya, Çin, ABD ve diğer ülkelerin bu zalim rejime verdiği destekle bu zulme ortak olduklarını, öldürülen her çocuk ve sivilde onların vebalinin olduğu unutulmamalı. Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi olarak yeryüzündeki tüm insanlığı adaletin hakim olması için çaba sarf etmeye çağırıyor. Yeryüzünden tüm mazlumlara kol kanat germeye ve sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Ensar Vakfı Van Şube Başkanı Osman Nuri Gülaçar’ın yaptığı dua sonrasında eylem sona erdi.

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