İdlib'de Çiftliğe Hava Saldırısı: 6 Çocuk Öldü, 8 Yaralı
Suriye'nin İdlib kentinde yerlerinden olan Suriyelilerin barındığı çiftliğe yönelik saldırıda 6 çocuk yaşamını yitirdi.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib kentinde, yerlerinden olan Suriyelilerin barındığı bir çiftliğe düzenlenen hava saldırısında 6 çocuğun öldüğü, 8 sivilin yaralandığı bildirildi.
İdlib'teki sivil savunma yetkililerinden Leys el Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir savaş uçağının kentin kuzeyindeki Neyrab beldesinde, Suriyeli göçmelerin kaldığı bir çiftliği bombaladığını belirtti.
Hangi millete ait olduğu belirlenemeyen savaş uçağının saldırısında 6 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 8 çocuğun yaralandığını bildiren Faris, yaralıların beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydetti.
ضحايا أطفال جراء غارات جوية على قرية النيرب غرب مدينة #سراقب بريف #إدلب الشرقي pic.twitter.com/7YSgFOsDAw— وكالة شهاب (@ShehabAgency) 22 Ocak 2017
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