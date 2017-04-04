İdlib’de Cami ve Çarşıyı da Bombaladılar!
İdlib’in Salkin bölgesindeki sivil savunma yetkililerinden Taha el Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Rusya uçağı olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı Salkin’deki Ravda Camisi ve çarşıyı bombaladı.” dedi.
Cami ile çarşıya düzenlenen bombalı saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 sivilin yaşamını yitirdiğini, 35 sivilin de yaralandığını ifade eden Ömer, “Hava saldırısı doğrudan cami ve çarşıya yapıldı. Saldırı bölgesinde büyük hasar meydana geldi. Yaralılar, çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.” diye konuştu.
Cisr eş-Şuğur’da da 5 Sivil Yaşamını Yitirdi
Ömer, İdlib’in Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlenen hava saldırısında da 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
İdlib’in Han Şeyhun beldesi de bu sabah saatlerinde klor gazı içerikli kimyasal silahla vurulmuştu. Can kaybı sayısı 100’ü geçerken 100’ü ağır 500 sivil gazdan etkilenmişti.
Can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.
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