İdlib’de Bir Toplu Mezar Daha Bulundu!

Mepa News sitesinin direniş gruplarından Tahriru’ş-Şam’a bağlı İBA Haber Ajansı’na dayandırdığı haberine göre, direnişçilerin kontrolündeki İdlib’in güneyinde bir toplu mezar bulundu.

İBA Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamada, bulunan toplu mezarda iç infaza kurban gittiği tahmin edilen Beşşar Esed rejimine bağlı askerlere ait 62 cesedin tespit edildiği ifade edildi.

Bulunan Üçüncü Toplu Mezar

İdlib’in güneyindeki Maaret Numan bölgesinde çalışmalar yürüten sivil savunma birimi tarafından yapılan açıklamada, 62 cesedin tespit edildiği mezarın aynı bölgede bulunan üçüncü toplu mezar olduğu belirtildi.

Sivil savunma birimi tarafından yapılan açıklamada, cesetlerin 2014 yılında bölgede bulunan Hamidiye Askeri Kampı’nda, rejim unsurlarınca gömülmüş olduğu bilgisi de kaydedildi.