İdlib’de Beyaz Baretliler’e Saldırı!

Sivil savunma sözcüsü Husam Hallak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah gün doğumuyla kimliği belirsiz silahlı bir grubun Sermin beldesindeki sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezine silahlı saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Hallak, “Saldırıda nöbet tutan 7 çalışanımızı öldürdüler.” dedi.

Silahlı grubun iki kurtarma aracını, telsizleri ve beyaz baretleri çalarak olay yerinden uzaklaştığını belirten Hallak, “Saldırganlar merkezimizden araç gereç çaldılar. Bunlarla planlı bir eylem yaparak bizleri töhmet altında bırakmalarından endişe ediyoruz.” diye konuştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Türkiye’de 2013’de AKUT tarafından eğitilen Beyaz Baretliler (White Helmets) adını, örgütteki gönüllülerin arama kurtarma faaliyetleri sırasında başlarına taktığı beyaz baretlerden alıyor.

Şimdiye kadar on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra hayatını kaybedenlerin cenazeleriyle de ilgilenen yardım örgütü, saldırılardan sonra hayatta kalanlara insani destek sağlıyor.