İdlib’de 4’ü Sağlık Çalışanı En Az 11 Sivil Daha Katledildi!

İdlib’in Maaret el-Numan ilçesindeki sivil savunma yetkilisi Ubade Zikre, Deyr Şarki beldesinde özel bir hastanenin savaş uçakları tarafından hedef alındığını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, “Rusya ait bir uçak hastaneye 4 hava saldırısı düzenledi. Bombardımanda hastane tamamen hizmet dışı kaldı.” diyen Zikre, saldırıda en az 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 ya da 8 sivilin de yaralandığını aktardı.

Zikre, ilçeye bağlı Maar Şurin beldesinde de bir cenazeye hava saldırısı yapıldığını, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 sivilin de yaralandığını bildirdi.

“Ambulansların Bulunduğu Nokta Hedef Aldı”

İdlib’deki sivil savunma yetkililerinden Mustafa el-Hac da savaş uçaklarının İdlib’de Maaret el-Numan’a bağlı Maar Zeyta beldesinde ambulansların bulunduğu noktayı hedef aldığını dile getirdi.

Beldenin Maaret el-Numan ile Han Şeyhun arasında bulunduğuna işaret eden el-Hac, saldırıda 4 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sivil savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ifade eden el-Hac, yaralı sayısının henüz kesinleşmediğini belirtti.