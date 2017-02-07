İdlib’de 10 Hava Saldırısı Düzenlendi: 21 Sivil Hayatını Kaybetti!
Suriye’nin İdlib kentindeki sivil savunma yetkililerinden Ömer Ulvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Rusya’ya ait olduğunu tahmin ettiğimiz uçaklar, İdlib’in Kusur mahallesine 10 hava saldırısında bulundu.” dedi.
Saldırılarda 21 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 18 sivilin yaralandığını kaydeden Ulvan, sivil savunma ile sağlık ekiplerinin yaralıları saldırı bölgesinden çıkarttığını dile getirdi.
Bazı Yaralıların Durumu Ağır
Olayda çok sayıda binanın yıkıldığını ve hasar gördüğünü aktaran Ulvan, yaralıların kentteki hastanelere kaldırıldığını ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu vurguladı.
Suriye’de Beşşar Esed’e ait savaş uçakları, genellikle tek ya da birkaç uçakla saldırı düzenlerken, Rusya'ya ait uçakların birçoğu aynı anda havalanarak saldırı gerçekleştirebiliyor.
Suriye’de Ateşkes
Suriye’de Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık’ta yürürlüğe girmişti.
Kazakistan’ın başkenti Astana’da 23-24 Ocak’ta yapılan Suriye konulu toplantıda, Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlâllerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmış, taraflar mekanizmanın yapılandırılmasına ilişkin dün teknik bir toplantı gerçekleştirmişti.
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