İdlib’de 10 Hava Saldırısı Düzenlendi: 21 Sivil Hayatını Kaybetti!

»Ana Sayfa»Suriye
07.02.2017 12:53
İdlib’de 10 Hava Saldırısı Düzenlendi: 21 Sivil Hayatını Kaybetti!
Suriye’nin kuzeybatısında, direnişçilerin kontrolündeki İdlib’in merkezine düzenlenen 10 hava saldırısında 21 sivilin hayatını kaybettiği, 18 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Suriye’nin İdlib kentindeki sivil savunma yetkililerinden Ömer Ulvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Rusya’ya ait olduğunu tahmin ettiğimiz uçaklar, İdlib’in Kusur mahallesine 10 hava saldırısında bulundu.” dedi.

Saldırılarda 21 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 18 sivilin yaralandığını kaydeden Ulvan, sivil savunma ile sağlık ekiplerinin yaralıları saldırı bölgesinden çıkarttığını dile getirdi.

Bazı Yaralıların Durumu Ağır

Olayda çok sayıda binanın yıkıldığını ve hasar gördüğünü aktaran Ulvan, yaralıların kentteki hastanelere kaldırıldığını ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu vurguladı.

Suriye’de Beşşar Esed’e ait savaş uçakları, genellikle tek ya da birkaç uçakla saldırı düzenlerken, Rusya'ya ait uçakların birçoğu aynı anda havalanarak saldırı gerçekleştirebiliyor.

Suriye’de Ateşkes

Suriye’de Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık’ta yürürlüğe girmişti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da 23-24 Ocak’ta yapılan Suriye konulu toplantıda, Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlâllerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmış, taraflar mekanizmanın yapılandırılmasına ilişkin dün teknik bir toplantı gerçekleştirmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dayton’dan Astana’ya Barış Tiyatroları06 Şubat 2017 Pazartesi 00:18
  • PKK/PYD, ABD Zırhlılarıyla Gövde Gösterisi Yaptı!05 Şubat 2017 Pazar 11:11
  • ABD, Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’nin Bir Komutanını Şehid Etti!05 Şubat 2017 Pazar 00:32
  • ABD, Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’ne Saldırdı: 12 Şehid!04 Şubat 2017 Cumartesi 09:32
  • Esed Güçleri Türkmendağı’na Saldırdı: En Az 3 Kişi Yaralandı!04 Şubat 2017 Cumartesi 08:51
  • İdlib’deki Cuma Gösterisinde “Tahriru’ş-Şam’a Katılın” Çağrısı Yapıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 00:44
  • Esed Rejiminin Ateşkes İhlalleri Sürüyor03 Şubat 2017 Cuma 18:01
  • Suriyeli Muhalifler Cenevre-4 Öncesi Ankara'da Buluşuyor03 Şubat 2017 Cuma 16:32
  • İdlib Yoğun Bombardıman Altında: Yaralılar Var03 Şubat 2017 Cuma 16:17
  • TSK ve ÖSO’nun el-Bab Kuşatması Sürüyor03 Şubat 2017 Cuma 14:33
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim