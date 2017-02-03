İdlib Yoğun Bombardıman Altında: Yaralılar Var
Suriye'nin İdlib kentinde son yarım saatte 5 ayrı hava saldırısı gerçekleştirildi.
Suriye'nin İdlib kentinde son yarım saatte 5 ayrı hava saldırısı gerçekleştirildi. Yoğun bombardımanda yaralananlar olduğu belirtiliyor.
İdlib'de doktorluk yapan Shajul Islam, bölgeden bir görüntü paylaştı.
this is #idlib city today. 5 airstrikes in 30 minutes. the new #Aleppo full video coming soon pic.twitter.com/bc9r2iXQyH— Dr Shajul Islam (@DrShajulIslam) 3 Şubat 2017
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suriyeli Muhalifler Cenevre-4 Öncesi Ankara'da BuluşuyorSuriye muhalefetinin temsilcileri, bu ay içinde Cenevre'de yapılması planlanan görüşmeleri istişare etmek için Ankara'ya geldi.
İdlib Yoğun Bombardıman Altında: Yaralılar VarSuriye'nin İdlib kentinde son yarım saatte 5 ayrı hava saldırısı gerçekleştirildi.
TSK ve ÖSO’nun el-Bab Kuşatması SürüyorTürk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, el-Bab’ın merkezine girmeden önce çevresini kuşatıyor.
Astana’daki Görüşmelerin Devamı 6 Şubat'taKazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye, Rusya ve İran arasında gerçekleşecek bir sonraki Astana görüşmesinin 6 Şubat'ta yapılacağı açıklandı.
ABD, İdlib’deki Özgür Suriye Kızılayı’na Saldırdı!Direnişçilerin kontrolündeki Özgür Suriye Kızılayı’nın İdlib’deki merkezi ABD’nin bombardımanı sonucu kullanılamaz hâle geldi.
RÖPORTAJ
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- Türkiye'nin Önündeki İmkanlar ve Açgözlü Fırsatçılar
- Aras Kargo'ya Ticari Kayyum Atandı
- Avrupa Birliği’nden Gürcistan’a Şartsız Şurtsuz Vizesiz Seyahat Hakkı
- Şeyh Muhaysini: Trump, ABD’nin Gerçek Yüzüdür
- Özgür-Der Hama ve Halep'e 9 Yardım TIR'ı Daha Gönderdi
- Kadınların Seçimlere Katılmaması İçin Hükümet Binalarını Yaktılar!
- Beyaz Eşyada ÖTV Sıfırlandı, Birçok Üründe KDV Oranı Düştü
- Trump'ı Mahkemeyle Yendi
- CIA Başkan Yardımcılığına ‘İşkenceci’ Haspel
- ABD'den Rusya'ya: Kırım'ı İade Et
- RTÜK’ten Kanallara “Argo” Cezası
- Arakanlı Direnişçiler: IŞİD Değiliz
- Özgür-Der Hama ve Halep'e 9 Yardım TIR'ı Daha Gönderdi
- CIA Başkan Yardımcılığına ‘İşkenceci’ Haspel
- Trump'ı Mahkemeyle Yendi
- Paris'te Fransız Askerine Ateş Açıldı
- CHP Milyonluk Fatura Kriziyle Gündeme Gelen Vekilin İstifasını İstedi
- İHH Afrika’da 9 Bin Katarakt Ameliyatı Yaptı
- 3500 Darbeci Askere Emekli Maaşı Bağlandı!
- "İmam Günde Beş Defa Namaz Kıldıran Memur Değildir!"
- Dolar Bozdurana Destek Veren Avukattan Savunma İstendi!
- Tatvan Özgür-Der’de Yarıyıl Kampı Yapıldı
- Tıp Öğrencisi Çalıştığı İnşaatta Hayatını Kaybetti!
- Haşdi Şaabi Irak’ın Sünni Şehirlerine Yerleşiyor!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim