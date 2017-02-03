İdlib Yoğun Bombardıman Altında: Yaralılar Var

»Ana Sayfa»Suriye
03.02.2017 16:17
İdlib Yoğun Bombardıman Altında: Yaralılar Var
Suriye'nin İdlib kentinde son yarım saatte 5 ayrı hava saldırısı gerçekleştirildi.

Suriye'nin İdlib kentinde son yarım saatte 5 ayrı hava saldırısı gerçekleştirildi. Yoğun bombardımanda yaralananlar olduğu belirtiliyor.

İdlib'de doktorluk yapan Shajul Islam, bölgeden bir görüntü paylaştı.

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