İdlib ve Humus’ta 7’si Çocuk 13 Sivil Katledildi!

İdlib’deki sivil savunma yetkililerinden Mustafa Raşid, AA muhaberine yaptığı açıklamada, bir savaş uçağının dün gece yerel saatle 23.00’te direnişçilerin kontrolündeki Harim ilçesinin Bsankul köyüne iki vakum bombasıyla saldırı düzenlediğini aktardı.

Saldırıda 5’i çocuk 3’ü kadın 9 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Raşid, sivillerin yaşadığı binaların hedef alındığı saldırıda çok sayıda evin de yerle bir olduğunu kaydetti.

Raşid, bombardımanda yaralanan 7 sivilin savunma ekiplerince çevredeki sahra hastanelerine kaldırıldığını bildirdi.

Esed Güçleri Humus’a Saldırdı

Diğer yandan, Beşşar Esed rejimine ait olduğu belirtilen savaş uçağı, dün gece ülkenin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Telbise ilçesini bombaladı.

AA muhabirinin, Telbise’deki sahra hastanesi yetkilisi Sami Ebu Nad’dan edindiği bilgiye göre, sivil yerleşim yerlerinin vurulduğu bombardımanda 2’si çocuk 2’si genç 4 sivil yaşamını yitirdi.

Ebu Nad, hava saldırısında yaralanan çok sayıda kişinin çevredeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığını belirtti.