İdlib ve Humus’ta 11 Sivil Katledildi!

İdlib’in güneyindeki Han Şeyhun, Serakib ilçeleri ile Temania, Keyef Zita beldeleri ve Latamina, Hiş, Tel Merdik, Ebla köyleri hava saldırılarının hedefi oldu.

Söz konusu bölgelere yönelik düzenlenen en az 30 saldırıda, toplam 7 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı. Böylece son 5 günde İdlib’de hayatını kaybeden sivillerin sayısı 42 oldu.

İdlib’deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Sorumlusu Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Savaş uçakları 100 kilometrekarelik alana saldırı düzenliyor. Ölü ve yaralı sayısını net olarak bilmiyoruz. Ekipler hâlen yaralı taşıyor. Sivil savunma ekiplerinden de 5 kişi yaralandı.” ifadelerini kullandı.

“Saldırılar Esed ve Rusya’nın Saldırı Biçimine Uyuyor”

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İdlib’e yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarında sivillerin hedef alınmasından kaygı duyulduğu bildirilmişti.

Saldırılarda, sağlık görevlilerinin ve sivil savunma çalışanlarının hedef alındığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların, Esed rejiminin ve müttefiki olan Rusya’nın saldırı biçimine uyduğuna dikkat çekilmişti.

Humus’ta 4 Sivil Yaşamını Yitirdi

Öte yandan, Esed rejimine bağlı güçlerin Humus’un Telbise ilçesine düzenlediği topçu saldırılarında da 4 sivil hayatını kaybetti.

Telbise’deki merkez hastanesinin sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, saldırıda, direnişçilerin oluşturduğu geçici hükümete bağlı İl Milli Eğitim Müdürü’nün de aralarında bulunduğu 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Suriye’nin orta kesimindeki Humus’un kuzeyinde, direnişçilerin kontrolündeki Telbise ilçesi yaklaşık 5 yıldır rejimin askeri kuşatması altında tutuluyor.