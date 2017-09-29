“İdlib ve Hama’daki Hava Saldırıları Sağlık Krizine Yol Açtı”

Uluslararası insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, son 10 gündür Suriye’nin İdlib ve Hama illerindeki yoğun hava saldırılarının sağlık hizmetlerini aksattığını ve krize yol açtığını duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, MSF’den yapılan yazılı açıklamada, örgütün desteklediği Hama Şam Merkez Hastanesi’nin 26 Eylül Salı günü hava saldırısına uğradığı ve hizmet dışı kaldığı belirtildi.

19 Eylül’de İdlib’de üç hastanenin vurulduğu hatırlatılan açıklamada, İdlib’in güneyindeki Cisr eş-Şuğur bölgesinde iki büyük hastanenin saldırı ihtimali nedeniyle boşaltıldığı, bu durumun diğer sağlık tesislerinde aşırı yığılmaya neden olduğu kaydedildi.

“Hastalar Bombalanma Korkusu Nedeniyle Hastanelerden Uzak Duruyor”

Açıklamada, İdlib ve Hama’da MSF tarafından desteklenen 6 hastane ve sağlık merkezine 20-27 Eylül’de toplam 241 yaralı getirilirken, 61 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca hastaların bombalanma korkusu nedeniyle hastanelerden uzak durduğuna da dikkat çekilirken, yaralıların yarısından fazlasının (129 kişi) kadın ve 15 yaş altı çocuklardan oluştuğu vurgulandı.

“Uluslararası İnsancıl Hukuk” ve “Savaş Kuralları” Hatırlatması

MSF açıklamasında, MSF Program Direktörü Brice de le Vingne’in şu uyarılarına yer verildi:

“Sağlık tesisleri bombalardan korunmadığı sürece tıbbi yardım çabaları yetersiz kalacak. İdlib’deki hastanelerin bombardımanlar nedeniyle güvenli yerler olmadığı net biçimde görülüyor. Hastanelerin art arda kapanması, yaralıları, hastaları, hamile kadınları ve tıbbi yardıma ihtiyacı olan herkesi olumsuz etkileyecek. Bu kabul edilemez. Uluslararası İnsancıl Hukuk ve ‘savaş kurallarına’ göre, ister muharip ister sivil olsun, tıbbi yardıma ihtiyaç duyan herkese sağlık hizmetlerine erişim imkânı sağlanmalıdır. Bu insanları tedavi eden sağlık tesislerine ise herhangi bir saldırı gerçekleştirilemez.”

Rusya Anlaşmaya Uymuyor

Saldırı altındaki bölgeler, Astana toplantılarında Türkiye, Rusya ve İran tarafından “çatışmasızlık bölgesi” olarak belirlenmişti.

Türkiye ve ABD, İdlib’de yoğunlaşan Rusya tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları nedeniyle Moskova yönetimini uyarmıştı.

19 Eylül’den beri süren saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 100’e yaklaştı.