İdlib ve Doğu Guta’da En Az 14 Sivil Daha Katledildi!

İdlib’in güneyindeki Cisr eş-Şuğur bölgesi, Maret Numan, Etarib ilçeleri, Bidame, Hiyiş, Baara, Urem el-Kübra ve Killi beldeleri, Habbit, Şinen, Şillef, Kefer Celis, Temeniye, Tel Merdik ve (Dürzi nüfusun yaşadığı) Korkanya köyü hava saldırılarına uğradı.

AA’da yer alan habere göre, Bidame’de 1, Temeniye’de 3, Urem el-Kübra'da 3 ve Kefer Celis'te 1 sivil öldü.

Doğu Guta’da 6 Sivil Katledildi

Suriye’nin Şam kentinde Beşşar Esed rejiminin askeri kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine de saldırılar sürüyor.

Esed rejiminin Doğu Guta’daki Beyt Seva beldesine açtığı topçu ateşinde 6 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırı altındaki İdlib ve Doğu Guta, Astana toplantılarında Türkiye, Rusya ve İran tarafından “çatışmasızlık bölgesi” olarak belirlenmişti.