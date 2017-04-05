İdlib Tasarısı BMGK Üyelerine Dağıtıldı

ABD, İngiltere ve Fransa, Esed güçlerinin İdlib’de düzenlediği kimyasal saldırıları kınayan ve sorumluların bulunması için soruşturma açılmasını isteyen bir karar tasarısı hazırlayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine dağıttı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib’in Han Şeyhun beldesinde Beşşar Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırıların duyulmasının ardından İngiltere ve Fransa’nın talebiyle konuyu görüşmek için bugün TSİ 17.00’de toplanma kararı almıştı.

AA’da yer alan habere göre, toplantı öncesinde ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada ABD, Fransa ve İngiltere’nin ortak karar tasarısı hazırlayarak tüm üyelere dağıttığı bildirildi.

Açıklamada, tasarının bugünkü toplantıda oylamaya sunulup sunulmayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen ve Konsey’e geçen şubat ayında sunulan benzer bir tasarı Rusya ile Çin tarafından veto edilmişti.

Esed Rejiminden Tüm Bilgileri BM ile Paylaşması İsteniyor

Yeni dağıtılan tasarıda başta son olarak İdlib’deki olmak üzere Suriye’deki kimyasal saldırılar kınanıyor.

Söz konusu saldırının faillerinin bulunması talep edilen tasarıda, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile BM’nin ortak soruşturma misyonunun (JIM) bu saldırıyı soruşturması isteniyor.

Tasarıda Esed rejiminden JIM’e, 4 Nisan’daki hava operasyonları ile ilgili tüm uçuş bilgilerini o gün görevde olan tüm komuta kademesinin listesini vermesi, ayrıca soruşturma ekibinin istediği askerî tesiste inceleme yapması ve askerî yetkilerle görüşmesinin sağlanması talep ediliyor.

Rusya, Suriye ile İlgili Tasarıları Veto Ediyor

BMGK’da bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9’unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Tasarının kabul edilip edilmemesi konusunda daha önce 7 Suriye tasarısını veto eden Rusya’nın tutumunun belirleyici olması bekleniyor.