İdlib Katliamı Kahramanmaraş’ta Lanetlendi!
Kahramanmaraş Platformunun çağrısıyla bir araya gelen Kahramanmaraş halkı İdlib’in Han Şeyhun beldesinde meydana gelen, solunum yollarına ölümcül zarar veren kimyasalların kullanıldığı ve sivil halktan 100’ ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine ve 500’ ü aşkın insanın yaralanmasına sebep olan bombardımana ve katliamlara tepki gösterdi!
Mehmed Akif Ersoy Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalık ölümlerin ve soykırımın müsebbipleri emperyalist devletleri telin etti! Programda söz alan Özgür-Der temsilcisi Celal KURŞUN “İdlip halkına yapılan zulümler yürekleri parçalıyor. Bir yandan ABD diğer taraftan katil Rusya ve Esed destekçileri İran ile bombalıyor. Daha sonra zulüm çemberi içinde kalan masum Suriye halkı üzerinden birbirlerine uluslar arası anlaşmaların dışına çıkılmaması gerekir diyerek pişkin ve utanmaz bir tavır sergiliyorlar. Bizler bu sistematik işkence ve zulümlere asla kayıtsız kalmayacağız. Sütçü İmam’ın, Rıdvan Hoca’nın torunları zulme rıza gösteremez, ümmet kan ağlıyor iken bizlere rahat uyku yok” dedi.
Tekbirlerin getirildiği ve sloganların atıldığı organizasyonda Platform sözcüsü Yusuf Bülbül basın açıklamasında “İşte sadece 200 km uzağımızdaki İdlip'ten de çığlıklar yükseliyor. Görülmemiş bir vahşet yaşanıyor biraz ötemizde. Ümmetin kadınları, çocukları gözlerimizin önünde hunharca katlediliyor. Küresel terörizm 6 yıldır kardeşlerimize bombalar yağdırıyor. Karanlık Batı ruhunun icadı kimyasal silahlarla dün İdlib'te çoğu çocuk 100'den fazla sivil hunharca katledildi, yine çoğu çocuk 500 sivil yaralandı. Bu görüntüler ilk değil. Maalesef son da olmayacak. Dünya devletlerinin oynadığı barış tiyatrosunun kurbanı yine Suriyeli masum siviller, kadınlar ve çocuklar olmuştur. Halep işgalinden sonra Batı adeta tüm Suriye muhalefetini terör örgütü olarak kabul etmiş, PYD/PKK gibi terör örgütlerini ise özgürlük savaşçısı ve terörle mücadelede müttefik olarak görmüş ve her türlü ağır silahla donatmıştır. BM, AB ve ABD ve Rusya yaşananlar karşısında kamuoyu önünde üç maymunu oynamakta, arka planda ise çıkarları için Müslüman kıyımından içten içe hoşnutluk duymaktadır. Türkiye’nin DAEŞ ve PYD/PKK terör örgütlerine karşı mücadelesinde ABD-Rus ittifakı ve onlara eklemlenen mezhepçi çetelerin Türkiye’ye karşı nasıl bir işbirliği içinde olduklarını hep birlikte ibretle izlemekteyiz. Cenevre'de başlayan sözde Barış Görüşmeleri müzakereci devletler ve yetkililerin tatil yapmalarından başka bir işe yaramamıştır. Türkiye’nin tüm iyiniyetli çabalarına, barış görüşmelerinin yürümesi için gösterdiği samimi ve yoğun gayretlere rağmen Suriye'de barış için yol alınamamaktadır. Dünya devletleri bu barış çalışmalarını sabote etmektedir. Biz biliyoruz ki, İdlip'te patlayan bombalarla, İstanbul'da patlayan bombalar aynıdır. Biz biliyoruz ki, orada hunharca, acımasızca, vahşice katledilen masum ve mazlumların tek umudu Türkiye'dir. Biz biliyoruz ki, Halep düşerse, sıra İstanbul'a gelecek. Biz biliyoruz ki, İstanbul'un savunması Halep'ten, Gazze'den, Bağdat'tan, Musul'dan ve İdlip'ten başlar” dedi.
Programa Ak Parti milletvekili İmran KILIÇ ve Dulkadiroğlu Belediye başkanı Necati OKAY da destek verdi. Zekeriya Hamed’in yaptığı duanın ardından program sona erdi.
Atılan Sloganlar: Katil Esed sonun gelecek!, Katil Rusya/İran/Abd Suriye’den defol!, Kahrolsun küresel emperyalizm!, Zalimler için yaşasın cehennem!, Yaşasın küresel intifada!
Haber: M. Faruk Zengin
Fotoğraf: Ahmet Beki – Yusuf Şakar
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Rotary Kulübünde Bir Molla
- Halkın Cebinden Halka Hizmet mi?
- Trump, Putin ve Tüm Zalimlere!
- Kocaeli Özgür-Der’e OHAL’i İhlal Yargılaması!
- “Esed’in Kimyasal Silah Kullandığı Tespit Edildi”
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Batman’da Protesto Edildi
- Haksöz Dergisinin Nisan 2017 Sayısı Çıktı!
- Rus Haber Ajansı Sputnik Türkiye’ye Aba Altından Sopa Gösterdi
- İdlib’de Gerçekleşen Katliam Van’da Lanetlendi
- İdlib'te İkiz Çocuklarını Kaybeden Babanın Feryadı
- Suriye Konferansı’nda 6 Milyar Dolar Bağış Sözü Verildi
- ABD’den Teşvik Rusya’dan Destek, Esed'ten Katliam
- “Esed’in Kimyasal Silah Kullandığı Tespit Edildi”
- Rotary Kulübünde Bir Molla
- Suriye Konferansı’nda 6 Milyar Dolar Bağış Sözü Verildi
- BM'den Suriye'de 72 Saatlik Ateşkes Çağrısı
- Halkın Cebinden Halka Hizmet mi?
- Rus Haber Ajansı Sputnik Türkiye’ye Aba Altından Sopa Gösterdi
- Kocaeli Özgür-Der’e OHAL’i İhlal Yargılaması!
- Haya Duvarı Bir Kere Yıkılmaya Görsün!
- Abdullah Muhaysini’den Ebubekir Sifil’e Güzel Bir Üslupla Cevap
- Trump: "Dün Yapılanlar Benim İçin Kabul Edilemez"
- Suriye’den Yayılan Kötü Kokulara Önlem!
- Kılıçdaroğlu Gaziantep’te “Evet” Çadırını Ziyaret Etti
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim