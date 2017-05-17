“İdlib Kahramanları” İçin Plaket Töreni Düzenlendi

Geçtiğimiz günlerde Suriye’de “devrimin gizli kahramanları” için bir panel düzenlendi. Panelde İdlib şehrinde savaşın zor zamanlarında çalışan gruplara ve şahıslara ödüller verildi.

Tahriru’ş-Şam’ın lideri Ebu Cabir ve Dr. Abdullah Muhaysini’nin katıldığı “İdlib Kahramanlar’ına Plaket Töreni” başlıklı panelde sıcak anlar yaşandı.

Törende ailesini hava saldırılarında kaybeden bir çocuğun feryadı duygulu anlara neden olurken çocuk, “gelecekteki hedefinin inançlarına göre yaşamak olduğunu ve bunun için savaştığını” belirtti.

Ödül alanlar arasında Türkiye’den yardım kuruluşlarının da bulunması dikkatlerden kaçmazken, İdlib ve çevre ilçelerinde toplumun güvenini almış kişilerin ön planda olması panele ayrı bir anlam kazandırdı.

Törende İHH İnsani Yardım Vakfı gibi derneklerin yanısıra meşhur tow füzecisi Ebu Adnan Kaf da vardı.

Kaynak: Islah Haber