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İdlib İçin Komando ve Zırhlı Araçlar Konuşlandırıldı

İdlib İçin Komando ve Zırhlı Araçlar Konuşlandırıldı

​​​​​​​İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında Hatay'a gönderilen askeri araçlar ve komando birlikleri, Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı.

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İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik arttı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Reyhanlı'ya gönderilen askeri araç, komando birlikleri, zırhlı personel taşıyıcıları, iş makineleri ve askeri ambulanslar sınır karakollarına sevk edildi.

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