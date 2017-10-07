İdlib İçin Komando ve Zırhlı Araçlar Konuşlandırıldı
İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında Hatay'a gönderilen askeri araçlar ve komando birlikleri, Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı.
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İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik arttı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Reyhanlı'ya gönderilen askeri araç, komando birlikleri, zırhlı personel taşıyıcıları, iş makineleri ve askeri ambulanslar sınır karakollarına sevk edildi.
#İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında çok sayıda komando ve zırhlı araç sınırda https://t.co/YQ41mJRPeE pic.twitter.com/nQNyQfPyQH— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 7 Ekim 2017
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