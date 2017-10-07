İdlib Harekâtında Hamza Tugayı Provokasyonu

HAKSÖZ-HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiğine göre Astana’da varılan mutabakat çerçevesinde sınırlı sayıdaki TSK unsuru İdlib’e geçerek bölgede muhalifler adına çatışmasızlığın garantörlüğünü yapacaktı. Ve aynı şekilde Rusya da İdlib’in dış kesimlerinde rejim adına bu garantörlüğü üstlenecekti. Ortada Tahrir-i Şam’a yönelik bir saldırı veya tehdidin amaçlandığına dair Türkiye tarafından en azından resmi olarak yapılan verilen bir beyan yoktu.

Hatta Tahrir-i Şam’ı ikna etmek için fiili bir anlaşmanın mevcudiyeti de gündeme gelmişti. Buna göre şayet TSK sınırlı sayıdaki birlikle de olsa bölgeye intikal edecekse bundan önce Fırat Kalkanı bölgesindeki Feylak ve Ahrar-ı Şam gibi grupları öncü birlik olarak bölgeye intikal edeceklerdi.

Bu plan çerçevesinde normalde bu sabah TSK’nın intikali başlayacaktı ama Türkiye’nin dün Fırat Kalkanı bölgesindeki gruplardan Hamza Tugayı’nı bölgeye sevk etmesi daha yolun başındayken bir dizi gerilimin yaşanmasına sebebiyet verdi. Hamza Tugayı, İdlib’deki muhalifler tarafından istenmeyen yapılar arasında. Buna rağmen bu gruptan takviye birliklerinin üstelik de “Nusra’yı yok etmeye gidiyoruz!” havasında bölgeye doğru harekete geçmesi oldukça provokatif bir girişimdi. Öyle ki bu beklenmeyen gelişme üzerine dün gece Atme bölgesinden TSK sığınaklarına yönelik 7 adet RPG atışı olduğu kaydediliyor. TSK’nın da buna karşılık verdiği belirtiliyor ama bu durumun daha fazla büyümeden çatışmaya dönüşmediği ifade ediliyor.

Türkiye muhtemel biraskeri intikal konusunda Tahrir-i Şam ile resmi olmasa bile dolaylı olarak bir anlaşmaya varmış ama Fırat Kalkanı bölgesinden ABD destekli Hamza Tugayı’nın getirilmesi ortamı germiş ve Tahrir-i Şam’ı doğal olarak teyakkuz haline geçirmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yaptığı “Operasyon başladı. ÖSO birlikleri içeride ilerliyor. Askerimiz Suriye tarafına geçmedi. Şu an için içeride bir hareket söz konusu değil” açıklaması bu bağlamda eksik bir açıklama. Bu durum da akla “Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamza Tugayı provokasyonundan haberi yok mu?” sorusunu getirdi.