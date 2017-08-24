İçişleri Bakanlığından Suriyeli Öğretmenlere Çağrı

Suriye’deki iç savaştan sonra Türkiye’ye sığınan 3 milyona yakın Suriyelinin bir bölümünün Türkiye vatandaşlığına alınmasıyla ilgili aylardır süren çalışmalarda sona gelindi. Bu kapsamda yapılan 120 bin vatandaşlık başvurusundan meslek sahibi 7 bini için vatandaşlık yolu açılırken, daha çok mühendis, öğretmen doktor gibi eğitimli Suriyelilerin dosyalarına ağırlık verildi. Bunlar arasından da Geçici Eğitim Merkezleri’nde mültecilere eğitim veren öğretmenlere öncelik verilecek.

Karar'daki habere göre; İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmada ilk olarak 81 ilde Suriyeli çocukların eğitim gördüğü MEB’e bağlı toplam 433 Geçici Eğitim Merkezi’nde (GEM) görev yapan Suriyeli öğretmenlere telefonla çağrı yapıldı. Suriyeli öğretmenlerin İl Göç İdarelerine yaptıkları başvuru MİT ve Emniyet birimlerinin güvenlik incelemesinin ardından eleniyor ve uygun görülenlerin dosyalarına İçişleri Bakanlığı son şeklini veriyor. Vatandaşlığa uygun bulunan Suriyelilere Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verilecek. İhtiyaç nedeniyle başvurular arasında öğretmenlerin öncelikli olduğu öğrenildi.

Vatandaşlık hakkı sadece Suriyeli öğretmenlere değil, çalışma izni olan doktor, mühendis, akademisyen gibi ‘beyaz yakalı’ olarak tarif edilen meslek sahiplerine de tanınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl yaptığı “Vasıflı Suriyelilere vatandaşlık verilecek” açıklamasının ardından yapılan 120 bin başvuru güvenlik incelemesi ve bu kriterlere göre 7 bine düşürüldü. Geçen ay ise ilgili kararname Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı.

Suriyelilerin Türkiye’de kurduğu ilk dernek olan Suriyeli Mülteciler Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali, öğretmenlerle başlayan vatandaşlık sürecinin diğer beyaz yakalılarla devam edeceğini kaydededek şunları söyledi: “Geçici Eğitim Merkezleri’nde çalışan bütün Suriyeli öğretmenler göç idaresi tarafından vatandaşlık başvurusu yapmaları için çağrıldı. İzmir’de çağrılan öğretmenler hazırladıkları evrakları sundu. Emniyette parmak izleri verildi. Birkaç ay sonra kimlere kimlik verileceğinin belli olacağını öğrendik.”

Hükümetten yapılan açıklamalarda ilk etapta 10 bin Suriyeliye vatandaşlık verileceği bu sayının kademeli olarak 30 bine çıkabileceği belirtilmişti. Son 7 yılda vatandaşlık verilen Suriyeli mülteci sayısı ise 12 bini geçti.

7 bin kişiye yol açıldı

İç savaştan sonra Türkiye’ye sığınan 3 milyona yakın Suriyelinin bir bölümünün Türk vatandaşlığına alınmasıyla ilgili aylar önce başlayan süreçte aşama kaydedildi. Bu kapsamda yapılan 120 bin başvurudan meslek sahibi 7 bin kişi için vatandaşlık yolu açıldı. Dosyalar arasında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 81 ildeki Geçici Eğitim Merkezi’nde (GEM) mülteci çocuklara eğitim veren öğretmenlere öncelik hakkı tanındı.

Evraklar teslim

Göç İdaresi, 433 GEM’deki Suriyeli eğitmenlere telefonla çağrı yaptı. Süreci, Suriyeli Mülteciler Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali anlattı: Öğretmenler vatandaşlık başvurusu için davet edildi. İzmir’de çağrılanlar evraklarını sundu. Emniyette parmak izleri verildi. Birkaç ay sonra kimliklerin verileceğini öğrendik. Öğretmenlerle başlayan süreç doktor, mühendis gibi meslek sahipleriyle devam edecek.

Kaynak: Yeni Şafak