İçişleri Bakanlığından Cumhuriyet'in Hüseyin Avni Çoş Haberine Yalanlama

Yalan haber ve algı operasyonları merkezi haline gelen Cumhuriyet gazetesinin, 5 valinin pasaportlarının iptal edildiği haberi İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı ve valilerle ilgili herhangi bir işlemin olmadığı belirtildi.

HAKSÖZ HABER

Cumhuriyet gazetesinin “Paralel devlet yapılanması” araştırması kapsamında Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un ve Samsun Valisi, TRT eski Genel Müdürü İbrahim Şahin'in pasaportunun iptal edildiği haberini bugün yayınladı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ imzası ile yayınlanan haberde, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) yürüttüğü “paralel devlet yapılanması” araştırması kapsamında Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın merkeze çekilen vali kardeşi Adnan Yılmaz’ın ve Samsun Valisi İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu 5 valinin Bank Asya’da hesabı bulunduğu, Kimse Yok mu Derneği’ne bağış yaptıkları iddia edildi. 5 valinin bu kapsamda pasaportlarının iptal edildiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'in haberine ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada valilerle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberi:

"2016 yılı ocak ayında bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla paralel devlet yapılanmasını araştırmaya başlayan Devlet Denetleme Kurulu, çarpıcı bilgilere ulaştı. Daha önce il özel idareleri ve belediyelerin FETÖ’ye 2005-2016 tarihleri arasında verdikleri taşınmazların listesini toplayan DDK, araştırmasının bir yönünü de valiliklere çevirdi. Bu kapsamda başta MİT ve MASAK olmak üzere çok sayıda kurumdan valilerle ilgili bilgiler aktı. Bunlar arasında Bank Asya’da hesabı bulunan ve Kimse Yok mu Derneği’ne bağış yapan valilerin de yer aldı. Bu kapsamda 'Bank Asya’da hesabı bulunan ve Kimse Yok mu Derneği’ne bağışta bulunduğu tespit edilip, pasaportları iptal edilen valiler' başlıklı bir şema oluşturuldu. Bu şemada, 5 valinin adı yazıldı: Vahdettin Özcan, İbrahim Şahin, Hüseyin Avni Coş, Adnan Yılmaz ve Hasan Karahan."

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama: