İçişleri Bakanlığı'ndan Beşiktaş Belediyesi'ne Soruşturma

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından Beşiktaş Belediyesi hakkında, "19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan gazete ilanı ve diğer eylemleri" nedeniyle soruşturma açıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs törenlerinin, diğer bütün illerde olduğu gibi İstanbul'da da milyonlarca vatandaşın katılımıyla, huzur içinde kutlandığı belirtildi.

Bu kutlamaların kamu düzeni içerisinde, emniyetli ve esenlikli olarak gerçekleştirilmesini sağlamanın Valiliğin temel görevi olduğu aktarılan açıklamada, "Beşiktaş Belediye Başkanlığı, 19 Mayıs Günü, 'Gençlik Festivali' adı altında etkinlik koordine etmiş; fakat etkinliğin yapılması İstanbul Valiliğimizce uygun görülmemiştir. Buna rağmen, Beşiktaş Belediye Başkanlığı bu talebinde ısrarcı olmuş, etkinliği izin almadan gerçekleştirmek istemiştir. Aynı durum Beşiktaş Belediye Başkanı ile '31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı Gecesi' de yaşanmış, gelen istihbaratlar doğrultusunda, günün hassasiyetine binaen yapılan tüm uyarılara rağmen ilgili belediye, kamu düzeni ve sorumluluğunu gözetmeksizin, kamu otoriteleriyle iş birliğinden kaçınarak, Ortaköy Meydanı'nda, yılbaşı gecesi eğlencesi tertip etmiştir. Söz konusu kişi hangi saiklerden kaynaklandığı kamuoyunca çok iyi bilinen bu tür hareketlere ve toplumumuzun ortak değerlerini istismara her fırsatta tevessül etmekten geri durmamıştır." denildi.

Açıklamada, yaşanılan olumsuz olaylardan elde edilen tecrübelerin, ilgili Belediye Başkanlığına herhangi bir sonuç üretmediğinin 19 Mayıs’taki tutumlarıyla bir kez daha ortaya çıktığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Belediye Başkanı halkı tahrik edici gazete ilanlarıyla da konuyu siyasi bir malzeme aracı haline dönüştürmekten kaçınmamıştır. Beşiktaş Belediye Başkanı’nın, kendisini kanun koyucunun ve kamu düzeninden sorumlu otoritelerin yerine koyarak hareket etmesi kabul edilemez bir davranıştır. Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde olduğu gibi, İstanbul ilimizin ilçelerinde de etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar, yasal şartlara uygun ve kamu düzenini bozmayacak nitelikteki tüm etkinliklere gerekli izinler verilmiştir. Hatta Beşiktaş Belediye Başkanı’nın bağlı olduğu siyasi parti teşkilatı, 19 Mayıs için, İstanbul Beşiktaş ilçesinde etkinlik gerçekleştirmek için izin talebinde bulunmuş, bu talebe Valiliğimizce olumlu cevap verilmiştir.

Netice olarak, ilgili Belediye Başkanlığına, 19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan gazete ilanı ve diğer eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığınca soruşturma açılmıştır."

AA