İçişleri Bakanlığı, Üç Belediye Başkanını Açığa Aldı
İçişleri Bakanlığı’nca, Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ile Ayaş Belediye Başkanı Bülent Taşan, haklarındaki adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldı.
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İçişleri Bakanlığı’nca, Adana’nın Ceyhan ilçesinin Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinin Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ve Ankara’nın Ayaş ilçesinin Belediye Başkanı Bülent Taşan, haklarındaki adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldı.
AA’da yer alan habere göre,üç belediye başkanının, “görülen lüzum üzerine” açığa alındığı belirtildi.
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