İçişleri Bakanlığı Ali İsmail Korkmaz Davasında 707 bin 180 TL Tazminata Mahkum Edildi!

İçişleri, Ali İsmail Korkmaz’ın ailesine 650 bin TL manevi, 57 bin 180 TL maddi olmak üzere, 707 bin 180 TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir'de üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davada karar çıktı.

707 BİN LİRA TAZMİNAT

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 650 bin TL manevi, 57 bin 180 TL maddi olmak üzere, 707 bin 180 TL tazminat ödenmesine karar verdi.

4 SİVİLE HAPİS CEZASI

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre kararda, Korkmaz'ın öldürülmesine ilişkin ceza davasında, sanık polis Mevlüt Saldoğan ve Yalçın Akbulut ile dört sivile 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verildiği hatırlatıldı.

İDARENİN HİZMET KUSURU

Mahkeme kararında, 'kamu görevlilerinin üstlendikleri ödev ve yürüttükleri hizmetin kural, usûl ve gereklerine aykırılık teşkil eden eylemlerinin idarenin hizmet kusuru içerisinde kaldığı' vurgulandı. Kararda, şöyle denildi:

"Güvenlik güçlerinin kamu hizmetini icra ettikleri sırada sivil vatandaşlarla birlikte tekmeli — sopalı saldırı gerçekleştirerek, Korkmaz'ın ölümüne sebep olmalarıyla idarenin hizmet kusuruna yol açtıkları kuşkusuzdur. Diğer bir ifadeyle, ilgilinin (Ali İsmail Korkmaz) güvenlik görevlileri ve sivil vatandaşın birlikte saldırısına uğradığı, olay sonucu meydana gelen zararın kamu hizmetinin yürütülmesi ve görevin ifası sırasında oluştuğu, dolayısıyla zarar ile idare eylem arasında nedensellik bağı bulunduğu açıktır."

"ACI VE RUHSAL SIKINTININ KISMEN DE OLSA DİNDİRİLMESİ İÇİN"

Mahkeme, baba Şahap Korkmaz için 26 bin 220,87 TL, anne Emel Korkmaz için 30 bin 959,52 TL, hastane masrafları için 2 bin TL olmak üzere 57 bin 180,39 TL maddi tazminat ödenmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, 'idarenin kusuru, olayın oluş şekli, zararın niteliği, ölümdeki kastın yoğunluğu dikkate alınmak suretiyle davacıların duyduğu acı, üzüntü ve ruhsal sıkıntılarının kısmen de olsa dindirilmesi için' manevi tazminata da hükmetti.

650 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Buna göre baba Şahap ve anne Emel Korkmaz için 250 biner, kardeşler Gürkan Kokmaz, Aylin Taktut ve Melike Çakırkaya için de 50 biner TL olmak üzere, toplam 650 bin TL manevi tazminata karar verildi.

'CEZALANDIRICI BİR MİKTAR BELİRLENSİN'

Hakim Yaşar Tunç, manevi tazminatın az hesaplandığı gerekçesiyle karara şerh koydu. Tunç şerh yazısında özetle şöyle dedi:

"Olayda idarenin hizmet kusurunun bulunduğu ve idarenin hem pozitif hem de negatif yükümlülüğünü ihlal ettiği açıktır. İdarenin bu açık ve ağır hizmet kusuru tazminat miktarının belirlenmesinde gözardı edilemez. Olayın oluş şekli, zararın niteliği, yalnız başına kalan bir kişinin/eylemcinin sokak arasında güvenlik güçleri ve bir grup vatandaşın saldırısına uğraması sonucu ölmesi dikkate alınarak, idarenin ağır hizmet kusurunu cezalandırıcı mahiyette manevi tazminat miktarının belirlenmesi gerekirken, bu hususları karşılamayan düşük bir miktarda manevi tazminat miktarı belirlenmesi yönünde oluşan çoğunluk kararına katılmıyorum."