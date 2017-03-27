İçişleri Bakanlığı Ali İsmail Korkmaz Davasında 707 bin 180 TL Tazminata Mahkum Edildi!
Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir'de üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davada karar çıktı.
707 BİN LİRA TAZMİNAT
Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Ali İsmail Korkmaz'ın ailesine 650 bin TL manevi, 57 bin 180 TL maddi olmak üzere, 707 bin 180 TL tazminat ödenmesine karar verdi.
4 SİVİLE HAPİS CEZASI
Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre kararda, Korkmaz'ın öldürülmesine ilişkin ceza davasında, sanık polis Mevlüt Saldoğan ve Yalçın Akbulut ile dört sivile 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verildiği hatırlatıldı.
İDARENİN HİZMET KUSURU
Mahkeme kararında, 'kamu görevlilerinin üstlendikleri ödev ve yürüttükleri hizmetin kural, usûl ve gereklerine aykırılık teşkil eden eylemlerinin idarenin hizmet kusuru içerisinde kaldığı' vurgulandı. Kararda, şöyle denildi:
"Güvenlik güçlerinin kamu hizmetini icra ettikleri sırada sivil vatandaşlarla birlikte tekmeli — sopalı saldırı gerçekleştirerek, Korkmaz'ın ölümüne sebep olmalarıyla idarenin hizmet kusuruna yol açtıkları kuşkusuzdur. Diğer bir ifadeyle, ilgilinin (Ali İsmail Korkmaz) güvenlik görevlileri ve sivil vatandaşın birlikte saldırısına uğradığı, olay sonucu meydana gelen zararın kamu hizmetinin yürütülmesi ve görevin ifası sırasında oluştuğu, dolayısıyla zarar ile idare eylem arasında nedensellik bağı bulunduğu açıktır."
"ACI VE RUHSAL SIKINTININ KISMEN DE OLSA DİNDİRİLMESİ İÇİN"
Mahkeme, baba Şahap Korkmaz için 26 bin 220,87 TL, anne Emel Korkmaz için 30 bin 959,52 TL, hastane masrafları için 2 bin TL olmak üzere 57 bin 180,39 TL maddi tazminat ödenmesine karar verdi.
Mahkeme ayrıca, 'idarenin kusuru, olayın oluş şekli, zararın niteliği, ölümdeki kastın yoğunluğu dikkate alınmak suretiyle davacıların duyduğu acı, üzüntü ve ruhsal sıkıntılarının kısmen de olsa dindirilmesi için' manevi tazminata da hükmetti.
650 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT
Buna göre baba Şahap ve anne Emel Korkmaz için 250 biner, kardeşler Gürkan Kokmaz, Aylin Taktut ve Melike Çakırkaya için de 50 biner TL olmak üzere, toplam 650 bin TL manevi tazminata karar verildi.
'CEZALANDIRICI BİR MİKTAR BELİRLENSİN'
Hakim Yaşar Tunç, manevi tazminatın az hesaplandığı gerekçesiyle karara şerh koydu. Tunç şerh yazısında özetle şöyle dedi:
"Olayda idarenin hizmet kusurunun bulunduğu ve idarenin hem pozitif hem de negatif yükümlülüğünü ihlal ettiği açıktır. İdarenin bu açık ve ağır hizmet kusuru tazminat miktarının belirlenmesinde gözardı edilemez. Olayın oluş şekli, zararın niteliği, yalnız başına kalan bir kişinin/eylemcinin sokak arasında güvenlik güçleri ve bir grup vatandaşın saldırısına uğraması sonucu ölmesi dikkate alınarak, idarenin ağır hizmet kusurunu cezalandırıcı mahiyette manevi tazminat miktarının belirlenmesi gerekirken, bu hususları karşılamayan düşük bir miktarda manevi tazminat miktarı belirlenmesi yönünde oluşan çoğunluk kararına katılmıyorum."
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ABD Destekli PKK/PYD Takba Hava Üssü’nü Ele Geçirdi!
- Şiddet, Ahlaksızlık, İstismar, Yozlaştırma… Reyting İçin Değer mi
- “Yemen’de Çocuk Ölümleri İkiye Katlandı”
- Sadık El-Mehdi’den Arap Liderlere 'JASTA' Çağrısı
- Bulgaristan Seçimlerinde HÖH Geriledi, DOST Barajı Geçemedi
- Pakistan ile Afganistan Sınırına Dikenli Tel Örülüyor!
- Mehmet Görmez: Gençlerin Saçıyla Sakalıyla Uğraşmayın
- Mistura’nın Esed Rejimi ile Muhaliflere Sunduğu Belgede Ne Yazıyor?
- Yozgat Valiliği: Sinan Oğan Silahlı Saldırıya Uğramadı
- Yüksekova’da PKK Saldırısı: Bir Asker Hayatını Kaybetti!
- İçişleri Bakanlığı Ali İsmail Korkmaz Davasında 707 bin 180 TL Tazminata Mahkum Edildi!
- Sudan’da 3 Bini Aşkın Kişi Ücretsiz Tedavi Edildi
- 28 Şubat Kafası Hâlâ Orduevlerinde!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- CHP'ye 'Arapça Tekbir' Raporu: İmam Bilmeden Tekbir Getirmiş
- Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Kulüp Üyelikleri Düşürüldü
- İstanbul Ensarları, Alemi İslam Sohbetlerine Konuk Oldu
- Üniversite Tercihlerinde En Çok Hangi Bölümlere Rağbet Var?
- Diyarbakır'daki Nevruz Olayında 2 Polis Görevden Uzaklaştırıldı
- Türkiye Sorunlarını Almanya'ya Taşımasın Diyen Yeşiller Partisi “Hayır!” Dedi
- Hükümetten Galatasaray'a 'Hakan Şükür ve Arif Erdem' Tepkisi
- Hindistan'dan Pakistan-Bangladeş Sınırına Bariyer
- “Musul’daki Saldırılarda 263 Sivil Hayatını Kaybetti”
- "Haçlı İttifakı Kendini Eninde Sonunda Gösterdi"
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim