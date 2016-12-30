İçişleri Bakanlığı 94 Derneğin Faaliyetlerini Durdurdu

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30.12.2016 23:50
İçişleri Bakanlığı 94 Derneğin Faaliyetlerini Durdurdu
İçişleri Bakanlığınca, 20 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen 94 derneğin faaliyetlerinin valilikler tarafından durdurulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, 20 ilde “milli güvenliğe tehdit oluşturduğu” tespit edilen FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ'la bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetlerinin valilikler tarafından durdurulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 20 ilde yürütülen çalışmalarda FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edildi.

Söz konusu derneklerin faaliyetleri OHAL Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla valiliklerce durduruldu.

Bu derneklere ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmaları devam ederken, yasadışı örgütler ile irtibatlı tüm yapı, grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadele kararlılıkla sürdürülecek.

Öte yandan 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı ve 22 Kasım 2016 tarih ve 677 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile FETÖ bağlantılı bin 108, PKK/KCK bağlantılı 189, DHKP-C bağlantılı 20 ve DEAŞ bağlantılı 8 olmak üzere toplam bin 325 dernek kapatılmıştı.

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