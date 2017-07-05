İçişleri Bakanlığı 100 Kaymakam Adayı Alacak

İçişleri Bakanlığının "Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı"na ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1982 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) ve üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az 4 yıl süreli fakültelerden mezun olanlar sınava başvurabilecek.

Adaylar başvurularını 13-20 Temmuz tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacak, sınav ücretini de yatırarak işlemlerini tamamlayacak.

Adaylara ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava girecekleri, sınav tarihi ve saatini gösteren "sınava giriş belgesi" düzenlenecek. Başvuru koşullarına uymadığı halde başvurusunu yapan adayların başvuruları iptal edilecek ve sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek.

Sınava girecek adaylar ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile 165 TL sınav ücreti yatıracak. Banka veya ATM'lerden sınav ücreti ödemesi kabul edilmeyecek.

Sınav, 9 Eylül 2017 tarihinde Ankara'da yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak. Adaylar saat 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda sorulacak en az soru sayısı ve cevaplama süresi 40 soru için 100 dakika olacak.

Açık uçlu sınav uygulanacak

Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanacak.

Sınavda adaylara en az 16 açık uçlu sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür ile en az 24 açık uçlu sorudan oluşan alan bilgisi sorulacak. Sınav soruları ise genel yetenek ve genel kültür, Türkçe, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı, Türkiye'de demokratikleşme ve insan hakları, alan bilgisi, anayasa hukuku, idare hukuku, Türkiye'nin idari yapısı, Türkiye'de mahalli idareler ve ekonomi konularından oluşacak.

70 ve üzeri puan alan 400 aday mülakata katılacak

Sınav sonucu 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulacak. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 400'üncü adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacak ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.

Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlık tarafından tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacak. Mülakat sonucunda oluşacak nihai başarı listesi İçişleri Bakanlığının internet adresinden duyurulacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacak, yedek liste ilan edilmeyecek.