Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen iftar programında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı “Çocuk Evleri”nde kalan çocuklar ve huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

AA’da yer alan habere göre, Görmez, buradaki konuşmasında İslam’ın yaşılılara verdiği öneme değindi.

Huzurevi sakinlerine hitaben, “Öyle bir inancın mensuplarıyız ki sevgili Peygamberimiz, ‘Büyüklerimize saygı duymayan, küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir.’ buyuruyor. Bizler sizlerin doğrudan evlatları olmayabiliriz ama hepimiz aynı zamanda sizin evlatlarınızız.” ifadelerini kullanan Görmez, büyüklere saygı duymanın İslam’ın bir gereği olduğunu vurguladı.

Görmez, “İçinde yaşlısı olmayan evler, ‘huzur’ evleri değildir. İçinde yaşlısı bulunan her ev, huzur evidir, huzurlu evdir.” dedi.

Salonda bulunan ve huzurevinde kalan bir yaşlıyla sohbetini anlatan Görmez, bu kişinin 8 çocuğunun bulunduğunu ve bu çocukların kendisini hiç ziyarete gelmediklerini aktardı. Görmez, buna karşılık konuştuğu yaşlının “Sağ olsunlar, yeter ki gelmeseler de Allah onlara ömür versin.” dediğini söyledi.

Görmez, büyüklere yakışanın bu tavır olduğunu ifade ederken, çocuklara yakışanın ise anne ve babasının duasını almak olduğunu vurguladı.

“Allah Sizi Her Türlü Kötülükten Muhafaza Eylesin”

Görmez, iftar programına katılan koruma altındaki çocuklara da seslendi.

Devletin koruması altındaki çocukların “vatana iyi bir birey” olarak yetişeceklerine inandığını vurgulayan Görmez, “Sevgili çocuklar, sizler de inşallah her biriniz yüksek bir idealle, güzel bir hayat yaşayarak, milletimize ve bütün insanlığa faydalı büyük birer insan olacaksınız inşallah. Allah sizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Her türlü kötülükten uzak kalarak, güzel bir hayat yaşayarak, daima ilmin, ahlakın peşinden giderek bütün yeryüzündeki insanlara faydalı birer insan olmanızı yüce Rabbimden niyaz ediyorum.” diye konuştu.

Görmez, konuşmasının sonunda huzurevleri ve “Sevgi Evleri”nde çalışan personele de verdikleri emeklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

İftar programında ilahi ve dualar okuyan çocuklar, katılımcılara daha önce kâğıtlara yazdıkları duaları dağıttı.