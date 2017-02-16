'İç Savaşa Hazırlanın' Diyen AK Partilinin İstifası İstendi

AK Parti, "Referandumda yüzde 50'yi geçemezsek ve başarısız olursak iç savaşa hazırlanın" diyen Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'den istifasını istedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli yazılı açıklamasında, partisinin İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in siyaset bilimci sıfatıyla Soma ilçesindeki bir konferansta yaptığı konuşmanın partisinin görüşlerini yansıtmadığını belirtti.

Halk oylaması öncesi gittikleri her yerde "hayır" diyenlerin de "evet" diyenlerin de olabileceğine değinen Mersinli, bu süreçte toplumu geren söylemlerden uzak duracaklarını ve ılımlı bir propaganda yürüteceklerini ifade etti.

Kararı halkın vereceğine dikkat çeken Mersinli, "Sayın Ozan Erdem'in talihsiz açıklaması teşkilâtımızın ve partimizin görüşlerini yansıtmadığı gibi hepimizi de üzmüştür. Bu açıklaması nedeniyle Sayın Ozan Erdem'in istifası istenmiştir" ifadelerini kullandı.

Ne demişti?

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, partisinin Soma İlçe Gençlik Kolları tarafından ilçedeki belediye düğün salonunda düzenlenen "Büyük ve Güçlü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi" başlıklı konferansta, "Nasılsa yüzde 60 çıkar, yüzde 50 çıkar değil. Size tek bir benzetme yapayım; eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazırlanın" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA, Al Jazeera