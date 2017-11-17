İbrahim Kalın’dan 'Soçi Zirvesi' Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek "Suriye" konulu üçlü zirvede, Astana toplantıları sonucunda Suriye'de şiddetin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemelerin ve tesis edilen gerilimi azaltma bölgelerindeki faaliyetlerin değerlendirileceğini bildirdi

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 22 Kasım'da Soçi'de düzenlenecek "Suriye" konulu üçlü zirvede bir araya geleceğini anımsattı.

İbrahim Kalın açıklamasında, zirveye ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Zirvede, Astana toplantıları sonucunda Suriye'de şiddetin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemeler ve tesis edilen gerilimi azaltma bölgelerindeki faaliyetler değerlendirilecek, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'de siyasi çözüm yönünde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesindeki Cenevre sürecine üç garantör ülke tarafından yapılabilecek katkılar ele alınacaktır."