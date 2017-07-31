İblisin Mahiyeti Nedir?

Abdulhakim Beyazyüz’ün yorumu:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a hamd, resulüne selam olsun. Bugünkü yazımızda iblis ve şeytan kavramları üzerinde durmaya çalışacak, Kur’an’ın bu kavramlara hangi anlamları yüklediğini tespit etmeye çalışacağız.

İblis “ "أَبْلَسَ- يُبْلِسُ kökünden türemiş bir kelimedir. Bu kavramın geldiği kökün sözlük anlamalarına baktığımızda şu anlamlar ile karşılaşırız:

أَبْلَسَ-يُبْلِسُ: Ümitsiz olmak, hayret etmek, dehşete düşmek, üzüntü ve kederden susma, hayrı az olmak, delili geçersiz kılınmasında dolayı susmak

اَلْإبْلِيسُ: Şeytan

اَلْأَبَالِيسُ: Şeytanlar.

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