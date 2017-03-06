İBB'den 'Vatan Caddesi'ndeki Arsa' İddialarına Cevap

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06.03.2017 09:06
İBB'den 'Vatan Caddesi'ndeki Arsa' İddialarına Cevap
İBB'den yapılan açıklamada, "Vatan Caddesi üzerindeki bir arsa konu edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş ve Belediye hakkında ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Vatan Caddesi üzerindeki bir arsa konu edilerek sosyal medyada ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, Vatan Caddesi'ndeki bir arsayla ilgili sosyal medyada bazı iddialarda bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Fatih ilçesi Vatan Caddesi üzerindeki bir arsa konu edilerek, sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır. Akıl ve izandan yoksun hezeyanlardan oluşan iftiralara ilişkin gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."

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