İBB'den 'Vatan Caddesi'ndeki Arsa' İddialarına Cevap
İBB'den yapılan açıklamada, "Vatan Caddesi üzerindeki bir arsa konu edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş ve Belediye hakkında ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Vatan Caddesi üzerindeki bir arsa konu edilerek sosyal medyada ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
İBB'den yapılan açıklamada, Vatan Caddesi'ndeki bir arsayla ilgili sosyal medyada bazı iddialarda bulunulduğu aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Fatih ilçesi Vatan Caddesi üzerindeki bir arsa konu edilerek, sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır. Akıl ve izandan yoksun hezeyanlardan oluşan iftiralara ilişkin gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Soylu: Suriye Politikamız Açık ve NettirMardin’de STK’lar ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin Suriye politikasına dönük eleştirilerle ilgili olarak da konuşan Soylu, “Politikamız açık ve nettir.” dedi.
İBB'den 'Vatan Caddesi'ndeki Arsa' İddialarına CevapİBB'den yapılan açıklamada, "Vatan Caddesi üzerindeki bir arsa konu edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş ve Belediye hakkında ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır" denildi.
Suriye'deki Gönüllü Doktordan Erdoğan'a Çağrı: Pilotu YargılayınSuriye'de gönüllü olarak doktorluk yapan Dr. Şacu'l İslam, Erdoğan'a seslendi.
“Meğerse Nazizm Almanya'da Devam Ediyormuş”Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Nazizmin, Almanya'da bittiğini zannediyordum. Meğerse hala devam ediyormuş." dedi.
Hatay'a Düşen Uçağın Suriyeli Pilotu İade Edilecek mi?Esed güçlerinin Hatay’a düşen savaş uçağından kurtulan 50-55 yaşlarında ve albay rütbesinde olan pilotun Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi’ndeki tedavisi sürüyor.
RÖPORTAJ
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Suriye'deki Gönüllü Doktordan Erdoğan'a Çağrı: Pilotu Yargılayın
- ABD'de Mülteci Ebeveyn İle Çocukları Birbirinden Ayıracak
- İBB'den 'Vatan Caddesi'ndeki Arsa' İddialarına Cevap
- Avusturya da 'Hayır' Cephesine Katıldı
- Esed’in Pilotu: İdlib’te Vuruldum
- Kırgızistan'da Gözaltındaki Parti Lideri Cumhurbaşkanı Adayı Oldu
- Gazzeli Çocuklar Japonya'daki Felaketi Unutmadı
- Bakan Soylu: Suriye Politikamız Açık ve Nettir
- Suriye Konulu Cenevre 4 Görüşmelerinin Sonuçları
- Hatay'a Düşen Savaş Uçağının Pilotu Bulundu
- Bağımsız İslami Kimlik ve İktidarla İlişki
- PKK/PYD'ye Yakışan Açıklama: Esed’e Karşı Değiliz!
- ABD'de Mülteci Ebeveyn İle Çocukları Birbirinden Ayıracak
- Bağımsız İslami Kimlik ve İktidarla İlişki
- Hizb-ut Tahrir'den Hilafet Konferansının İptali Hakkında Açıklama
- 'Tahran'da 70 Binden Fazla Aile Gecelerini Aç Geçiriyor'
- PKK/PYD'ye Yakışan Açıklama: Esed’e Karşı Değiliz!
- Hatay'a Düşen Savaş Uçağının Pilotu Bulundu
- Temmuz’un Mart 2017 Sayısı Çıktı
- Direnişçiler Batı Halep’te Esed Güçlerini Vurdu!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya Tepki
- Hatay'a Düşen Uçağın Suriyeli Pilotu İade Edilecek mi?
- Ekin Yayınlarından İki Yeni Kitap
- Tetikçilikle Gazeteciliği Bayağı Birbirine Karıştırdılar!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim