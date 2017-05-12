İBB'de Deprem! Genel Sekreter Yardımcıları Görevden Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hüseyin Eren, Ahmet Emre Gökal ve Muzaffer Hacımustafaoğlu görevden alındı.

HABER10'un edindiği bilgilere göre, görevden alınan isimlerin Kadir Topbaş'ın ekibi olarak bilinen Beyoğlu ekibinden olmadığı, FETÖ Operasyonları çerçevesinde gerçekleşmediği ve Kadir Topbaş yönetimi tarafından gerçekleştirildiği dile getiriliyor.

Kaynak: Haber10