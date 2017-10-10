İBB Lojistik Destek Merkezi'nin İşgaline Müebbet

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin davada kararını açıklayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu 7 sanıktan 5’inin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 200’er yıl hapis cezası, 2 sanığın da müebbet hapis cezası ve 166’şar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.