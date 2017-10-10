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İBB Lojistik Destek Merkezi'nin İşgaline Müebbet

İBB Lojistik Destek Merkezi'nin İşgaline Müebbet

​​​​​​​15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin davada kararını açıklayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu 7 sanıktan 5’inin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 200’er yıl hapis cezası, 2 sanığın da müebbet hapis cezası ve 166’şar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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