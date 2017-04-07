İBB Katil Ordu’nun Korosunu Bu Vasatta Nasıl Davet Edebiliyor?
MUSA UMEYR GENÇ / HAKSÖZ-HABER
Suriye’de Esed’in hamiliğini yapan katil Rus Ordusu’nun korosu olan “ Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu” 7-8 Nisan tarihlerinde İstanbul’da konser vermek üzere Türkiye’ye geliyor. Kızıl Ordu Korosu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 7 - 8 Nisan tarihlerinde konser icra edecek. Koro, 7 Nisan Cuma günü (bugün) “özel davetliler”e, 8 Nisan Cumartesi günü ise biletli izleyicilere konser verecek. Konserin organizasyonunu yapan İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ise gelen tepkiler üzerine konserin iptal edileceğini söylemesine rağmen henüz resmi bir açıklama yapmaması konserin gerçekleştirileceği anlamına geliyor.
Koro 2016 yılında Karadeniz açıklarında geçirdiği uçak kazasıyla gündeme gelmişti. Soçi kentinden kalkan uçak, kalkışından 20 dakika sonra Karadeniz üzerinde düşmüş ve tüm üyeleri bu kazada hayatını kaybetmişti. Kaza gerçekleştikten sonra yapılan açıklamalardan anlaşılan uçağın Rusya’nın Suriye’de bulunan askeri üssü olan Lazkiye limanındaki askerler için yılbaşında ‘’moral’’ konseri vermek için gittiğiydi. Esed rejiminden yapılan açıklamalarda ise koronun Halep kalesinde de bir konser vereceğiydi.
Suriye’de kardeşlerimizi öldüren katil bir orduya konser vermek için giden bir koronun Cemal Reşit Rey’in sitesinde yer alan açıklama ise katillere yapılan bir güzelleme gibi:
“25.12.2016 tarihinde Soçi’den bir uçak kalktı. Kalkıştan 20 dakika sonra Karadeniz üzerindeyken düştü. Bu uçaktaki 64 kişi Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu mensubuydu. Tamamı hayatını kaybetti… Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, büyük savaşlara tanıklık etmiş, bu dönemlerde dahi müziğe katkı vermeye devam etmiştir. Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, sanatın engel tanımadığını bizlere bir kez daha göstermek için, daha önemlisi sizlerle beraber kaybettikleri arkadaşlarını anmak adına, 8 Nisanda CRR Sahnesinde olacak.”
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Suriye’de katil Esed’in baş hamisi Rusya’ya bağlı Kızıl Ordu Korosu’nun İstanbul’a gelerek Esedseverlere moral vermesine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları konsere izin veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.
Rusya’nın Suriye’de insanlık suçu işlediği ve İdlib’deki son kimyasal saldırı suçunun da doğrudan olmasa bile dolaylı faili olduğunun altının çizildiği paylaşımlarda tüm bu zulüm ve kıyımların arkasındaki katillerin sözcüsü olan Kızıl Ordu Korosu’nun Türkiye’ye geliyor olması bir utanç olarak nitelendirildi.
İBB AÇIKLAMA YAPACAK MI?
Katil bir orduya konser vermek için giden bir koronun anmasına(!) davet eden yetkililer tüm bu tepkilere rağmen konseri iptal etmemesi akıllara durgunluk vericidir.
Bir kez daha belirtmek istiyoruz ki; kardeşlerimizin katillerini ülkemizde istemiyor, tüm bu yaşananlara ve tepkilere rağmen konserin yapılmasında ısrar eden İBB’den bir açıklama bekliyoruz!
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