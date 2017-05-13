İBB 3 Üstdüzey Yetkilinin İhraç Edildiği İddiasını Yalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediyede üst düzey yetkililerin görevden alındığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinde üst düzey yetkililerin görevden alındığı yolundaki iddialar asılsızdır. Belediyemizin üst yönetiminde herhangi bir görev değişimi söz konusu değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Haber10 sitesi İBB’de 3 üstdüzey yetkilinin ihraç edildiğini iddia etmişti.