İbadi’nin Bakanı İnsan Hakları İhlallerini Akladı!

Irak’ta Haydar İbadi yönetimine bağlı güçler ve İran destekli Şii militanlar tarafından “IŞİD’le mücadele” adı altında çoğunluğu Sünnilerden oluşan sivillere yönelik gerçekleştirilen muameleler tepki toplamıştı.

Sosyal medyada yayılan birçok görüntüde “IŞİD mensubu” olduğu iddia edilen sivillere yapılan işkenceler belgelenmişti.

İbadi yönetiminin Savunma Bakanı tarafından dile getirilen son ifadeler ise olayı ileri bir boyuta taşıdı.

Şii Militanlar, “IŞİD’liler Savaş Esiridir” İfadesini Hazmedemedi

Savunma Bakanı İrfan Hayali, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İbadi yönetimine bağlı güçler tarafından yakalanan ve “IŞİD mensubu” olduğu iddia edilen kişileri “savaş esirleri” olarak nitelemiş ve bu ifade İran destekli Şii grupların tepkisini çekmişti.

“IŞİD Esirlerine Uluslararası Hukuka Göre Muamele Edilemez”

Hayali, tepki çeken sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, “Irak halkından sözlerimin yanlış anlaşılması sebebiyle özür dilerim. Bu sözün kelime anlamını kastetmedim.” ifadelerini kullandı.

Bakan Hayali, IŞİD mensubu olduğu iddia edilen esirlere “uluslararası hukuka” göre muamele edilemeyeceğini söyledi.

Sünnilere Yönelik İnsanlık Dışı Muamele

IŞİD mensubu olduğu iddia edilen kişilerin sıradan “savaş esirleri” gibi muamele görmemesi gerektiğini ileri süren Hayali’nin açıklamalarının, Irak’ta Sünni esirlere “IŞİD’le mücadele” adı altında yapılan işkence ve insanlık dışı muameleyi meşrulaştırmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Mepa News