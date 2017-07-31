İbadi Yönetiminin Kâbil’deki Büyükelçiliğine Saldırı!

Haydar İbadi yönetiminin Afganistan’ın Kâbil kentindeki büyükelçiliğine yönelik bir saldırı gerçekleştirildi.

AA’da yer alan habere göre, İbadi yönetimine bağlı Dışişleri Bakanlığı’nın sözcüsü Ahmed Cemal yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya maruz kalan büyükelçiliklerinde görev yapan iki Afganistanlı güvenlik görevlisinin öldüğünü belirtti.

Cemal, Iraklı iki güvenlik görevlisinin kurtarılması için de Kâbil yönetimi ve dost ülkelerle irtibat hâlinde olduklarını kaydetti.

Sözcü, büyükelçiliğin diğer çalışanları ve diplomatların da geçici süreliğine Mısır cuntasının Kâbil’deki büyükelçiliğine sevk edildiklerini aktardı.

Kâbil yönetimine bağlı emniyetten iki yetkili, bomba yüklü aracın İbadi yönetiminin Kâbil’deki büyükelçiliğinin önünde infilak ettiğini, ardından da silahlı bir kişinin büyükelçilik binasına girmeye çalıştığını belirtmişti.

IŞİD’in, büyükelçiliğe yapılan saldırıyı örgüte yakın bir internet sitesinden yaptığı açıklamayla üstlendiği bildirilmişti.