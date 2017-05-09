İbadi: “PKK ile Çatışmak İstemiyoruz”

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük kent merkezinde bayrak ve Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asmasını kabul etmediklerini belirterek, bunun ülkede yeni çatışma kapısını aralayacağını söyledi.

Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında konuşan İbadi, PKK'nın Kerkük'te bayrak ve Öcalan posterlerini astığını belirterek bunu kabul etmediklerini söyledi.

Aynı zamanda PKK ile çatışmak da istemediklerini belirten İbadi şunları ifade etti:

"Bu tür hareketleri kabul etmeyiz çünkü yeni çatışma kapısı aralayacak. PKK ile çatışmaya girmek istemiyoruz. Aynı zamanda bu örgütlerin (PKK) komşu ülkelerimize (Türkiye) karşı saldırıda bulunmasına da izin vermeyiz. Bunu anayasamız da reddediyor." dedi.