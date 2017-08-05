İbadi Haşdi Şa’bi Çetesine Toz Kondurmuyor!

İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Devlet ve Şii mercinin kontrolünde olan Haşdi Şabi, Irak için var ve lağvedilmeyecek." dedi.

"Irak'ın bazı bölgelerinin IŞİD’den kurtarılmasından sonraki aşamada ise birlik olacak" diyen İbadi, Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Telafer ilçesinin örgütten kurtarılması operasyonuna da değindi.

İbadi, "Telafer'in kurtarılması için tüm hazırlıkları tamamladık. İlçenin kurtarılması operasyonuna tüm güçlerin katılması ısrarı var." ifadelerini kullandı.

SADR, İBADİ'DEN HAŞDİ ŞABİ DE DAHİL TÜM GUPLARDAN SİLAHLARI ÇEKMESİNİ İSTEMİŞTİ

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr, dün yaptığı açıklamada, "Silah, sadece devletin elinde ve başbakanın kontrolünde olmalıdır" diyerek İbadi'den, Haşdi Şabi de dahil tüm gruplardan silahları çekmesini istemişti.

Şii lider Sadr'ın Haşdi Şabi ve diğer milis gruplara karşı bu çıkışının, geçen hafta Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Mecliste 34 sandalyesi bulunan Sadr Hareketi'nin, IŞİD’e karşı savaşan Seraya es-Selam adlı milis gücüne de sahip olduğu biliniyor.