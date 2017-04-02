Huzurevleri’nde “Kur'an Kıssalarının Amacı ve Mesajları” Konuşuldu

»Ana Sayfa»Etkinlik
02.04.2017 14:42
Huzurevleri’nde “Kur'an Kıssalarının Amacı ve Mesajları” Konuşuldu
Özgür-Der Huzurevleri Temsilciliğinin aylık seminer programına Yakup Ballı’nın Kur’an Kıssaları hakkındaki sunumu ile devam edildi.

Kıssaların çeşitleri, kelime ve kavram anlamları,konuları,amacçları ve verdiği mesajların işlendiği seminer oldukça yararlı ve bereketli geçti. 

Sözlükte kıssanın, anlatmak, haber vermek, nakletmek anlamına geldiğini belirten Yakup Ballı, kavramsal olarak ise insanların ibret almaları amacıyla çoğunlukla zamandan-mekandan soyutlanmış,geçmiş peygamberler ve geçmiş toplumlarla ilgili Kur’an da anlatılan olaylar nakledilen manidar olaylar anlamına geldiğini belirtti. 

"Kıssalar genel anlatımı içinde üç çeşittir" diyen Ballı, bunları "İlki; peygamberlerin haberleri, kendi kavimlerini tevhide davet, gösterdikleri mucizeler, toplumun karşı çıkış nedenleri, inanan ve inkar edenlerin sonlarını bildiren konuları içerir.

İkincisi; Peygamberliği kesin olmayan şahıslar ve bazı toplumların başlarına gelen olaylar (talut-calut, Zü’l-karneyn, AshabıKehf vb)

Üçüncü  ise; Peygamber döneminde yaşanan olayların anlatıldığı kıssalar (Hz peygamberin savaşları, Hicreti vb)." olarak sıraladı.

Kıssaların özelliğine dair detaylı bilgi aktaran Ballı'nın konuşmasından öne çıkan bazı başlıklar ise şunlar oldu;

-Peygamber kıssalarını anlatmak Kur'an'ın en çok kullandığı yollardan biridir

- Bu kıssalar, Arap toplumu tarafından bilinen daha öncede duydukları kıssalardır.

-Kıssalar Kur'an'ın yaklaşık üçte birini oluşturur.

-Kur’an kıssaların detaylarını değil bizi ilgilendiren ve ders alabileceğimiz yönlerini anlatır. Kur’an bir kıssanın lazım olan kadarını zikreder.

-Kur’an da anlatılanlar vahye ilk muhattap olan Hz Peygamber ve inananların yaşadıkları hakkında bizi bilgilendirir.

Kıssaların bahsettiği konulardan aktarımlarından özet olarak ise şunları sıralayabiliriz; Kıssalar mü’minler için ibret vesikalarıdır, Peygamberlerin Allah'ın dinine davet usullerini bu süreçteki sabır ve metanetlerini bize bildirir. Firavun gibi zalimlerin zulümlerinin mutlaka hesabının sorulacağından bahseder.

"Kur'an'da mesajsız kıssa yoktur"

Kıssaların anlatım amaçlarından  bahsedecek olursak ; ibret almak, Hz Peygamberin nübüvvetini ispatlamak ,Hz Peygamber ve ona inanları motive ederek onları manen desteklemek, iyi olan davranışları destekleyip kötü olandan sakındırmak, insanları düşündürmek ve tefekkür sahibi olmasını sağlamak, anlatılan hakikatin kolay anlaşılmasını sağlamak gibi amaçlarının olduğunu görürüz. 

Kuran'da mesajsız kıssa yoktur zira Allah abesle iştigal etmekten münezzehtir. Kıssalar tarih bilgimizin artması için indirilmemiştir. Kur'an'da anlatılan peygamber kıssalarının tamamı mutlu sonla bitmiştir çünkü peygamber kıssalarının verdiği mesaj şudur; iyilik ve iyilik sahipleri asla unutulmaz ve hep rahmetle anılır. İbretlik hikayeleri anlatılan şahıs ve toplulukları anlatan kıssaların ortak özelliği ise hepsinin kötü sonla bitmesidir, bu kıssaların mesajı ise şudur; kötülük ve kötülük sahipleri  bir gün mutlaka unutulur veya lanet ile anılırlar.

Rabbimizden kıssaları anlatış sebebine uygun olarak o kıssalardaki mesajları anlayıp ders çıkarmayı ve bu derslere uyma ferasetini niyaz ediyoruz.

Kaynak: Yöneliş-Haber

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Batıda Irkçılık, Ortadoğu’da Katliamlar Yükselirken Türkiye Ne Yapmalı?”28 Mart 2017 Salı 07:40
  • Ortadoğu’da Son Gelişmeler ve Mezhepçilik Tehlikesi27 Mart 2017 Pazartesi 23:06
  • Batman Özgür-Der'de ‘’İslami Tebliğde Temel Hassasiyetler’’ Konuşuldu27 Mart 2017 Pazartesi 12:44
  • İstanbul Ensarları, Alemi İslam Sohbetlerine Konuk Oldu26 Mart 2017 Pazar 16:50
  • “Çağdaş İslam Düşüncesini Yeniden Düşünmek”26 Mart 2017 Pazar 01:51
  • “Çağdaş İslam Düşüncesinin Yeni Açılımları ve Çıkmazları”25 Mart 2017 Cumartesi 21:00
  • Üniversite Öğrencileri Köydeki Çocukları Mutlu Etmeye Devam Ediyor25 Mart 2017 Cumartesi 20:35
  • Tatvan Özgür-Der’de “İnsanın Anlam Arayışı” Konuşuldu25 Mart 2017 Cumartesi 20:15
  • “Türkiye’de Vesayet ve Referandum İlişkisi”25 Mart 2017 Cumartesi 02:41
  • AID Sünnet Organizasyonu İçin Çad’da24 Mart 2017 Cuma 15:03
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim