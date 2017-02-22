“Huzistan Halkı ‘Sessiz Bir Ölümde’ Yok Oluyor”

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı İze kentinin milletvekili Hidayetullah Hadimi, bölge halkının maruz kaldığı çevre krizine ilişkin, “Eyalet halkı adeta ‘sessiz bir ölümde’ yok oluyor.” dedi.

İran’ın Huzistan bölgesindeki kriz hakkında Tesnim Haber Ajansı’na bilgi veren Hidayetullah Hadimi, kriz konusunda hükûmetin girişimlerinin zayıf kaldığını söyledi.

“Sorunların Ortaya Çıkmasında Büyük Pay İlgili Bakanlıklara Ait”

AA’nın aktardığına göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin başında olduğu hükûmete bağlı ilgili bakanlıkların hepsinin krize karşı yaklaşımlarının yetersiz olduğunu söyleyen Hadimi, “Bölgedeki sorunların ortaya çıkmasında en büyük pay zâten bu bakanlıklara ait.” dedi.

“İlgisizlik Had Safhada”

Hadimi, uzun yıllar Huzistan bölgesine karşı ilgisiz kalınmasının söz konusu krize yol açtığını belirterek, “Bu ilgisizlik had safhaya ulaştığı vakit elektrik ve su kesintileri ile iletişim sorunları ortaya çıktı.” dedi.

“Halk Hastanelerde Saf Tutmuş Vaziyette”

Hadimi, kum fırtınasının yanı sıra elektrik ve su kesintileriyle de mücadele eden bölge halkının durumunu ise “Eyalet halkı adeta ‘sessiz bir ölümde’ yok oluyor. Halk hastanelerin önlerinde saf tutmuş vaziyette.” ifadeleriyle anlattı.

Hastaneler Yetersiz Kalıyor

İran’ın güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaletinde halk, bölgeyi etkisi altına alan şiddetli kum fırtınasının yanı sıra elektrik ve su kesintileri ile de mücadele ediyor.

Çok sayıda kişinin solunum ve akciğer yetmezliğinden hastanelere yatırıldığı eyaletin merkezi Ahvaz’daki hastanelerde tıbbî araç ve gereçlerin de yetersiz olduğu belirtiliyor.

Protestolar Düzenlenmişti

Eyaleti etkisi altına alan şiddetli kum fırtınasından kaynaklı elektrik ve su kesintilerinin günlerce giderilememesi nedeniyle hükûmetin yaşanan sorunlara duyarsız kaldığını düşünen vatandaşlar Ahvaz Valiliği’nin önünde gösteriler düzenlemişti.