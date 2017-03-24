Hüsnü Mübarek Hakkında Yeniden Soruşturma Açılacak

»Ana Sayfa»Mısır
24.03.2017 09:40
Hüsnü Mübarek Hakkında Yeniden Soruşturma Açılacak
Mısır cuntasının kontrolündeki mahkeme, devrik diktatör Hüsnü Mübarek’in daha önce beraat ettiği yolsuzluk davasıyla ilgili yeniden soruşturma açılmasına karar verdi.

AA’da yer alan habere göre, Mısır cuntasının kontrolündeki Kahire Ceza Mahkemesi, devrik diktatör Hüsnü Mübarek, oğulları Ala ve Cemal Mübarek ile dönemin bazı yetkililerinin “el-Ahram gazetesinin yöneticilerinden hediyeler kabul ederek yolsuzluk yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili Başsavcılığın itirazını kabul ederek yeniden soruşturma açılmasına hükmetti.

Sanıklar hakkında, “el-Ahram gazetesi yöneticilerinden hediye alma” davasında 2013 yılında beraat kararı verilmişti.

Hüsnü Mübarek kısa bir süre önce de “2011 yılında göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği” suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

Yurt dışına çıkış yasağı getirilen Mübarek, sağlık durumu gerekçe gösterilerek nakledildiği el-Meadi Askerî Hastanesi’nde bulunuyor.

Mısır’da 25 Ocak 2011 devrimi sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Mübarek, görevinden istifa etmişti. Bunun ardından çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alınarak, çoğu hakkında “yolsuzluk ve kamu malına zarar” gibi suçlamalarla davalar açılmıştı.

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