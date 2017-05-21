Husilerin İdam Cezası Verdiği Cubeyhi'nin Sağlık Durumu Kötüleşti

Yemen Gazeteciler Sendikası, Husilere bağlı mahkeme tarafından casuslukla suçlanarak idam cezasına çarptırılan gazeteci Yahya Abdurrakib el-Cubeyhi'nin (61) sağlık durumunun kötüleştiğini bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Astım hastası ve son iki haftada kendisinin hastaneye gitmesine izin verilmediği gibi hapishanede de doktora görülmesine müsaade edilmeyen gazeteci Cubeyhi'nin hastalığı bu süre zarfında iyice ilerlemiş durumda." ifadeleri kullanıldı.

Cubeyhi ve diğer tutukluların sağlıklarına kavuşabilmeleri için acil olarak hastaneye nakledilmeleri talebinde bulunulan açıklamada, hapishanelerdeki gazetecilerin maruz kaldığı işkence ve sağlık durumlarından Husiler sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, tutuklu bütün gazetecilerin serbest bırakılması ve keyfi uygulamaların son bulması çağrısı yapıldı.

Husilere bağlı Sana Ceza Mahkemesi, nisan ayının başında "düşman ülkeler hesabına casusluk" yaptığı iddiasıyla gazeteci Cubeyhi'yi idam cezasına çarptırmıştı.

Yemen Gazeteciler Sendikası, Husilerin meşru yönetim ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonla ortak çalışmalar yürüttüğü gerekçesiyle alıkoyduğu 18 gazeteciden sadece yaşça en büyük olan Yahya Abdurrakib el-Cubeyhi'nin (61) yargılandığını belirtmişti.

AA