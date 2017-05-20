Husilerden Suudi Arabistan'a Balistik Füze Saldırısı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Yemen'deki meşru yönetimi destekleyen uluslararası koalisyon tarafından yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Husilerin dün akşam Riyad yakınlarındaki Er-Rayn kentinin kuzeyine attığı balistik füze Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildi.

Yerleşim yeri bulunmayan bölgeye atılan füzenin herhangi bir zarara yol açmadığı, uluslararası koalisyon güçlerinin füzenin atıldığı mevziye karşılık vermeye başladığı aktarıldı.

Husiler dün akşam Riyad'a "Burkan-2" (Volkan 2) balistik füzesi attıklarını duyurmuş, ardından koalisyon güçleri de Yemen'in başkenti Sana'daki Atan Dağı'nda bulunan kamplara 4 hava saldırısı düzenlemişti.

KAYNAK: AA