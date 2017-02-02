Husiler Suudi Arabistan Sınır Karakoluna Ateş Açtı: 1 Asker Öldü

»Ana Sayfa»Suudi Arabistan
02.02.2017 13:18
Husiler Suudi Arabistan Sınır Karakoluna Ateş Açtı: 1 Asker Öldü
Yemen topraklarından Suudi Arabistan’ın Cazan kenti yakınlarında yer alan sınır karakoluna düzenlenen saldırıda bir asker öldü.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yemen’deki Husiler tarafından, Suudi Arabistan’ın Cazan kenti yakınlarında yer alan sınır karakoluna ateş açıldı.

Saldırıda sınır muhafaza birliklerinde görevli bir askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, saldırıya misliyle karşılık verildiği ve kara birliklerinin yardımıyla ateş açılan bölgenin güvenli hâle getirildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen’deki Abdurabu Mansur el-Hadi yönetimine destek olurken iki ülke arasındaki sınır hattı zaman zaman saldırıların hedefi oluyor.

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