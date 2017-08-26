Husiler ile Salih Yanlıları Arasında Çatışma: 5 Ölü

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ali Abdullah Salih’in oğlu Ahmed’in Yemen’in Sana kentindeki Hadde Mahallesi’nde bulunan evinin önüne kontrol noktası kurmak isteyen İran destekli Husiler ile evin güvenliğinden sorumlu Cumhuriyet Muhafızları’na bağlı güçler arasında gerginlik yaşandı.

Çıkan çatışmalarda 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sevra (Devrim) Hastanesi’ne 4’ü Husi, 1’i Salih yanlısı 5 kişi ölü olarak getirildi.

Taraflar arasında çatışmanın yaşandığı Misbahi kavşağı bölgesine yakın Alman Hastanesi’ne de durumu kritik 7 yaralı getirildi. Yaralıların mensup olduğu taraflara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husilerin üst düzey liderlerinden Abdulmalek İcri, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, San’a’da Husiler ile Salih yanlıları arasında çıkan çatışmanın kontrol altına alındığını belirtti.