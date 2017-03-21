“Huseyn’in Temsilcisi Esed’dir” Diyen Şii İmam Öldürüldü

Şiilerce kutsal kabul edilen bir türbenin direnişçilerden ele geçirilmesi sonrası Esed’e teşekkür eden Şii imam Şam’da öldürüldü.

Suriye’de rejim yanlısı yayın organları geçtiğimiz Perşembe günü El Huseyn Tugayı komutanı Emced El Bedaheli’nin ölümünü, ölümü hakkında herhangi bir sebep belirtmeden duyurdu.

Rejim yanlısı birçok gazete, Şam kırsalındaki bir çatışmada öldürüldüğüne dair çıkan haberlere rağmen, Ebu Kerrar lakaplı Emced El Bedaheli’nin başkentte gizemli bir şekilde öldüğünü yazdı. Bazı muhalif aktivistler, Şii milisler ve rejim güçleri arasındaki iç çatışma nedeniyle Behadeli’nin rejim güçleri tarafından öldürülmüş olabileceği kanısında olduklarını ifade ediyor.

Emced El Bedaheli, Iraklı Şii milislerin en önemli komutanlarından biriydi. Esed rejimi safında savaşan İran destekli Şii mililerden oluşan El Huseyn Tugayı’nın komutanıydı.

Birkaç gün önce yayınlanan bir video kaydında Emced El Bedaheli, Beşar Esed’i “asrımızda Huseyn’in temsilcisi” olarak tanımlamıştı.

Şam kırsalındaki Dareyya kentinde çekilen video kaydında Şii lider şu ifadeleri kullanmıştı:

Kaynak: Mepanews