“Huseyn’in Temsilcisi Esed’dir” Diyen Şii İmam Öldürüldü

»Ana Sayfa»Suriye
21.03.2017 00:27
“Huseyn’in Temsilcisi Esed’dir” Diyen Şii İmam Öldürüldü
Şiilerce kutsal kabul edilen bir türbenin direnişçilerden ele geçirilmesi sonrası Esed’e teşekkür eden Şii imam Şam’da öldürüldü.

Suriye’de rejim yanlısı yayın organları geçtiğimiz Perşembe günü El Huseyn Tugayı komutanı Emced El Bedaheli’nin ölümünü, ölümü hakkında herhangi bir sebep belirtmeden duyurdu.

Rejim yanlısı birçok gazete, Şam kırsalındaki bir çatışmada öldürüldüğüne dair çıkan haberlere rağmen, Ebu Kerrar lakaplı Emced El Bedaheli’nin başkentte gizemli bir şekilde öldüğünü yazdı. Bazı muhalif aktivistler, Şii milisler ve rejim güçleri arasındaki iç çatışma nedeniyle Behadeli’nin rejim güçleri tarafından öldürülmüş olabileceği kanısında olduklarını ifade ediyor.

Emced El Bedaheli, Iraklı Şii milislerin en önemli komutanlarından biriydi. Esed rejimi safında savaşan İran destekli Şii mililerden oluşan El Huseyn Tugayı’nın komutanıydı.

getimage-2-1.jpg

Birkaç gün önce yayınlanan bir video kaydında Emced El Bedaheli, Beşar Esed’i “asrımızda Huseyn’in temsilcisi” olarak tanımlamıştı.

Şam kırsalındaki Dareyya kentinde çekilen video kaydında Şii lider şu ifadeleri kullanmıştı:

Kaynak: Mepanews

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Suriye Halkı Ağır Bedeller Ödeyerek Kirli Planları Boşa Çıkardı”20 Mart 2017 Pazartesi 09:45
  • Vaer'den Tahliye Edilen Bin 354 Sivil Cerablus'a Ulaştı20 Mart 2017 Pazartesi 04:08
  • Direnişçiler Kabun Kuşatmasını Kırdı, Doğu Guta ile Kabun Birleşti19 Mart 2017 Pazar 21:13
  • Esed Güçleri İdlib'de Sivilleri Vurdu: 8 Ölü19 Mart 2017 Pazar 20:20
  • 'Suriye'den Kaçan Kürtlerin Sayısı 1 Milyonu Aştı'19 Mart 2017 Pazar 20:16
  • Direnişçiler Şam’ın Üç Bölgesinde Esed Güçleriyle Çatıştı!19 Mart 2017 Pazar 14:32
  • Suriye Halkının Katilleri Londra’da Protesto Edildi!19 Mart 2017 Pazar 13:04
  • Kuşatma Altındaki Humus’tan El-Bab’a Tahliye Edilen Suriyeliler Azez’e Naklediliyor19 Mart 2017 Pazar 11:36
  • “Dera Mülteci Kampı’nın Yüzde 70’inden Fazlası Yıkılmış Durumda”19 Mart 2017 Pazar 07:58
  • PKK/PYD Suriye Kürdistanı’nda Newroz’u Yasakladı19 Mart 2017 Pazar 00:39
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim