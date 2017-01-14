Hüseyin Yayman Referandum İçin Tarih Verdi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmelerin sürdüğü Anayasa değişikliği paketinin 2 ya da 9 Nisan'da yapılacak referandumla milletin önüne getirileceğini belirterek, "Orada da hiç şüpheniz olmasın, söylersiniz sonra. Aksi olursa yüzde 55- 60 bandında bir çoğunlukla inşallah Türkiye'de Başkanlık Sistemi gelecek" dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarlarla birlikte hayata geçirdiği 'Millet Akademisi' projesi kapsamında 'Yeni Türkiye vizyonu ve Cumhurbaşkanlığı sistemi' konulu konferans düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki konferansa konuşmacı olarak katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'deki mevcut sistem ile Meclis'te görüşmelerin devam ettiği Anayasa değişikliği görüşmelerini anlattı. Konuşmasını sinevizyonla da destekleyen Hüseyin Yayman, darbelerin Türkiye'ye maliyetinin 500 milyar dolar olduğunu belirterek, "Mevcut durum, her 10 yılda bir darbelerin olduğu, siyasi partilerin kapatıldığı, başbakanların, bakanların idam edildiği, hükümetlerin kurulamadığı, Türkiye'nin 30 Cent'e muhtaç hale geldiği sistemin adı parlamenter sistemdir" diye konuştu.
Konuşmasının büyük bölümünü mevcut sistemin doğurduğu sorunlara ayıran Yayman, "Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği 2023, 2053, 2071 hedefine varabilmemiz için bizim yeniden koalisyon dönemlerine dönmememiz lazım" dedi.
'TÜRKİYE'DE 93 YILDA 65 HÜKÜMET GÖREV YAPTI'
Türkiye'nin bir küresel bir ülke olabilmesi için muhakkak bir sistem değişikliğine gidilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Yayman, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 93 yılda 65 hükümetin görev yaptığını, başkanlıkla yönetilen ABD'de ise Donald Trump ile 227 yıldan bu yana 45'inci başkan seçildiğini söyledi.
Yayman, 10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Türkiye'de fiilen yarı başkanlık sisteminin hayata geçtiğini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de 'Bu fili durumu bizim millete götürüp oylamamız lazım' dediğini kaydetti.
'REFERANDUM NİSAN'DA'
Yeni anayasanın Meclis'ten geçeceğini söyleyen Hüseyin Yayman, "İnşallah benim kişisel kanaatim bu parlamentodan geçecek, milletin önüne gelecek. Yani sizin önüne gelecek. Sizin oy vermenizle inşallah Türkiye'de nisan başında; ya 2 Nisan, ya da 9 Nisan'da referandum sandığı sizin önüne gelecek. Orada da hiç şüpheniz olmasın, söylersiniz sonra. Aksi olursa yüzde 55- 60 bandında bir çoğunlukla inşallah Türkiye'de Başkanlık Sistemi gelecek" şeklinde konuştu.
Kaynak: Akşam
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