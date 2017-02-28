Hürriyet'in Yayın Yönetmeni Sedat Ergin Görevden Alındı

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28.02.2017 08:27
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni Sedat Ergin Görevden Alındı
Ankara Temsilcisi Hande Fırat imzalı 'Karargah Rahatsız' başlıklı haberiyle büyük tartışma yaratan ve hükümetin de tepkisini çeken Hürriyet Gazetesi'nde flaş bir gelişme yaşandı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin görevden alındı. Ergin bu göreve Ağustos 2014'te getirilmişti.

Ergin'in yerine Hürriyet yazarlarından eski Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila'nın getirilmesi bekleniyor.

Sedat Ergin'in görevinden alınacağı bir süredir medya kulislerinde konuşuluyordu.

Aylardır konuşulan sürecin, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın Genelkurmay Başkanlığı'nda eleştirilere karşı verilen yedi cevabı içeren "Karargâh rahatsız" başlıklı kulis haberi üzerine hükümetin sert tepkisi ve hemen ardından başlatılan "cunta" soruşturmasıyla hızlandığı sanılıyor.

 

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