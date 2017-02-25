Hürriyet Gazetesi Darbe Heveslisi Subaylara Gaz Veriyor

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25.02.2017 18:27
Hürriyet Gazetesi Darbe Heveslisi Subaylara Gaz Veriyor
Millet, 15 Temmuz'da darbeyi püskürterek destan yazmıştı. Hürriyet bugün skandal bir manşetle darbe iması yaptı.

Hürriyet'in kronik darbe sevici alışkanlığı yeniden hortlamış olacak ki bugün bir manşet hazırladılar.

Hürriyet'in bugünkü manşet haberinde, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, TSK'yı yıpratma çabalarına karşı verdiği 7 cevap yer aldı.

Gazetenin iç sayfalarına bakıldığında, bu 7 maddenin içeriğinin yazıldığı, ancak bu içeriklerden hiçbirinde Hulusi Paşa'nın birebir cümlelerinin yer almadığı görüldü.

Hulusi Paşa'nın Kendi Cümleleri Olduğu Belli Bile Değil

Hürriyet'e göre Hulusi Akar'ın rahatsız olduğu ilk madde ise Silahlı Kuvvetler'deki başörtüsü serbestisi kararı. Hürriyet, Akar'ın bu konuda TSK'ya danışılmadığından yakındığını yazıyor. Ancak haberin ayrıntılarına bakıldığında, Hulusi Akar'ın tırnak içine alınmış sözleri yok denecek kadar az ve haberde kullanılan ifadeler tamamen muğlak.

Hürriyet'in Belirttiği Tek Haber Kaynağı "Edinilen Bilgiye Göre..." Diye Başlıyor

"Edinilen bilgiye göre, alınan bilgiye göre" şeklindeki kaynağı tartışılır ifadelerle başlayan bu haberde, Hulusi Akar'ın görüşlerinden çok, üçüncü kişiler tarafından duyuma dayalı bilgiler kullanıldığı açık bir şekilde göze çarpıyor...

Gazetenin haberiyle ilgili şu ana kadar Genelkurmay ya da Hürriyet tarafından yapılan bir açıklama yok...

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Kaynak: Ensonhaber

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